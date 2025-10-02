Por escalada de violencia, Personería de Anorí pide respetar el derecho internacional humanitario

Anorí, Antioquia

La Personería de Anorí, en el Nordeste de Antioquia, hizo un llamado urgente a los actores armados y a las autoridades estatales para que se respete el derecho internacional humanitario en medio de la escalada de violencia generada por grupos armados ilegales en el municipio.

La entidad manifestó su profunda preocupación por el aumento de los hechos violentos en los últimos meses, como combates e instalación de artefactos explosivos de parte del frente 36 de las disidencias de las Farc, que han incrementado el nivel de riesgo tanto en las zonas rurales como urbanas.

En un comunicado, advirtió sobre la necesidad de reforzar las medidas de prevención y protección, con especial atención a mujeres, niños, niñas, adolescentes y familias campesinas que hoy se encuentran en medio del fuego cruzado.

“El llamado es a los actores armados para que cesen las hostilidades y a las autoridades nacionales y departamentales para que adopten acciones inmediatas que permitan desescalar el conflicto armado”, señaló la Personería, reiterando la urgencia de articular esfuerzos institucionales que garanticen la vida y el bienestar de los habitantes.

La Personería de Anorí también instó al Gobierno Nacional y departamental a trabajar de manera conjunta con las comunidades, consolidar espacios de diálogo y fortalecer el acompañamiento institucional que asegure condiciones de tranquilidad en la región.

Ola de violencia en Anorí

El municipio de Anorí permanece bajo estrictas medidas de seguridad que se extenderán hasta el 7 de octubre, luego de recientes ataques atribuidos al frente 36 de las disidencias de las Farc. El último ocurrió el 30 de septiembre, cuando combates dejaron como saldo la muerte del subteniente Brayan David Bello Serrano y tres soldados heridos.

Semanas antes, el 17 de septiembre, la detonación de un explosivo cerca del batallón militar ubicado en el casco urbano obligó a decretar toque de queda hasta el día 21.

Ataques terroristas similares han ocurrido en municipios cercanos como Amalfi, Briceño, Yarumal y Campamento, donde se han optado medidas de vigilancia especial, además de aumentar el pie de fuerza de las autoridades para prevenir hechos violentos que afecten la seguridad de la población.