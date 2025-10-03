“Medellín no será refugio de mafias”: alcalde Federico Gutiérrez tras la captura de alias ‘Fede’

Alias ‘Fede’, uno de los delincuentes más buscados de Ecuador, llegó a Medellín en búsqueda de nuevas rutas para el tráfico de drogas. Foto: Cortesía.

La captura en Medellín de Rolando Federico Gómez Quinde, alias ‘Fede’, sucesor del cabecilla ecuatoriano ‘Fito’ y líder de la organización criminal Los Choneros, desató una fuerte reacción del alcalde Federico Gutiérrez, quien aseguró que la ciudad no se convertirá en refugio de mafias internacionales.

“Este golpe demuestra que Medellín no es refugio para delincuentes internacionales. Aquí no toleramos estructuras criminales ni pactos mafiosos”, dijo el mandatario local, en referencia al operativo conjunto en el que participaron la Policía Nacional, la Armada de Colombia y autoridades ecuatorianas.

Alias ‘Fede’, quien tenía circular roja de Interpol y era uno de los hombres más buscados en Ecuador, había huido de prisión tras pagar un millón de dólares y buscaba consolidar alianzas criminales en Medellín para abrir nuevas rutas del narcotráfico.

Trayectoria criminal de ‘Fede’

Alias ‘Fede’ cuenta con más de diez años de trayectoria al servicio del narcotráfico y organizaciones ilegales en Ecuador. Según las autoridades, es señalado de coordinar el tráfico internacional de estupefacientes hacia Estados Unidos, utilizando lanchas rápidas con tránsito en Centroamérica.

En enero de 2025, ‘Fede’ fue capturado con droga, armas de alto calibre y uniformes policiales y militares falsos. Sin embargo, días después se fugó de la Penitenciaría del Litoral, presuntamente vistiendo un uniforme militar y con complicidad de funcionarios penitenciarios y militares.

Además, lideró la estructura criminal conocida como Los Águilas, consolidando su perfil como uno de los hombres más peligrosos del narcotráfico en el mundo.