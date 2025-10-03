ANT pidió a la SAE inspeccionar la Hacienda Nápoles por ocupación irregular de 3.000 hectáreas

Puerto Triunfo, Antioquia

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) denunció la presunta ocupación irregular de más de 3.000 hectáreas en la Hacienda Nápoles, histórico predio ubicado en el corregimiento de Doradal, municipio de Puerto Triunfo, Magdalena Medio antioqueño.

El director de la ANT, Felipe Harman, recorrió la hacienda y cuestionó el manejo de estos predios. Según sus declaraciones, apenas 300 hectáreas, equivalentes al 10% del total, están destinadas al parque temático y su oferta turística, mientras que el resto no tiene un uso definido, pese a que deberían servir para proyectos agropecuarios o para la restitución de tierras a víctimas del conflicto armado.

“¿Y el resto de tierra quién la tiene? ¿Dónde está? ¿Quién la está ocupando? ¿Quién la está explotando? ¿Por qué no se le ha entregado a campesinos? Ese es el verdadero problema. Aquí nadie está atacando el parque, ni los empleos ni la cadena de servicios que genera; lo que nos preocupa es dónde está la tierra”, afirmó Harman.

Inspección de la SAE

El funcionario advirtió que la situación compromete no solo a la administración municipal actual, sino también a varias alcaldías que en las últimas décadas han tenido a cargo la hacienda, y que habrían incurrido en posibles irregularidades en su gestión. Por ello, solicitó a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) un análisis detallado de los folios de matrícula inmobiliaria, con el fin de esclarecer el destino de las hectáreas y determinar si se cumplió con los objetivos de su entrega.

La ANT subrayó que el predio debe cumplir con fines sociales más allá del recreativo y reiteró que la entrega de estas tierras a las víctimas del conflicto armado es una obligación pendiente.

Este terreno, que perteneció al narcotraficante Pablo Escobar y que tras su extinción de dominio fue entregado en comodato a la administración municipal, estaría siendo utilizado de manera diferente a lo estipulado por la ley.