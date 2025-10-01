La alcaldía de Anorí decretó toque de queda nocturno hasta el siete de octubre

Anorí- Antioquia

Debido al reciente hecho violento reportado este martes en el municipio de Anorí, Nordeste de Antioquia, que l e causó la muerte a un subteniente del Ejército y heridas a tres soldados profesionales en un ataque con explosivos en la vereda Lomitas, la alcaldía decidió decretar toque de queda nocturno desde este 30 de septiembre y hasta el 7 de octubre.

Mediante el decreto No. 090 del 30 de septiembre de 2025: la alcaldía liderada por Gustavo Silva ordena la restricción de movilidad de personas por el área urbana entre las 9 p.m. y las 4:30 p.m.; explican que la intención es preservar y garantizar la seguridad de la población ante las recientes alteraciones al orden público.

También se modifican los horarios para establecimientos con música y venta de licor al público, desde las 10:00 a.m. hasta las 8:30 p.m., y el cierre debe ser a las 9:00 p.m.

Además, se restringe la circulación de motocicletas con parrillero hombre y mujer en el área urbana entre las 6:00 p.m. y las 6:00 a.m., a partir del día 30 de septiembre de 2025 y hasta el martes 7 de octubre de 2025. También se restringe el parqueo de todo tipo de vehículos en el perímetro del parque principal entre las 6:00 p.m. y las 4:30 a.m.

De igual manera, se ordenó el cierre de la calle Montúfar (Calle Larga), entre la calle de la capilla y la calle de la Cooperativa Riachón, prohibiendo en este trayecto y de manera indefinida la circulación y parqueo de motocicletas y todo tipo de automóviles.

Finalmente, se prohíbe el transporte de escombros, cilindros de gas y trasteos por las vías urbanas del municipio de Anorí desde las 6:00 p.m. hasta las 6:00 a.m. en el mismo periodo del toque de queda.

Recordemos que el pasado 17 de septiembre, por un hecho similar, la detonación de un explosivo en inmediaciones del batallón ubicado cerca del área urbana, también se había decretado un toque de queda que se extendió hasta el 21 del mismo mes.