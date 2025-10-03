‘Costeños’ y ‘Pepes’, temidas bandas de Barranquilla sellan tregua en La Picota para buscar un desarme

Bogotá

Caracol Radio conversó en exclusiva con Camilo Pineda quien es el delegado de la oficina del Consejero Comisionado de Paz, quien nos reveló detalles del acuerdo alcanzado en la cárcel La Picota, en Bogotá, entre las bandas criminales ‘Costeños’ y ‘Pepes’ que operan en Barranquilla, después de meses de conversaciones y acercamientos entre sus máximos cabecillas.

En el encuentro estuvieron presentes Digno Palomino Rodríguez, alias ‘Digno’ máximo cabecilla de la banda ‘Los Pepes’ y Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’ de la banda ‘Costeños’, funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia, de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz y algunos abogados. Lo primero que acordaron es que las dos bandas criminales que operan en Barranquilla y algunas zonas del Atlántico, fue un cese de actividades ilícitas hasta enero del próximo año como punto de partida. Así nos lo explica Camilo Pineda, delegado del Gobierno para estas conversaciones.

“Eso nos va a dar un tiempo de maniobra para hacer cosas y para construir importante. Se comprometen a ahora en estas épocas festivas coger las fiestas populares de pick-ups y fiestas de barrio ya no como espacios donde se puedan vender, consumir, si se quiere vincular a jóvenes en actividades delictivas, sino que por el contrario usemos la contracultura y aprovechemos esos espacios para generar cultura de paz. Otros compromisos están ligados también al desmonte paulatino de las estructuras”.

La banda ‘Los Costeños’ que suman entre 1.000 y 2.500 hombres y los ‘Pepes’ unos 600 integrantes que no superan los 40 años, buscan unas características de construcción colectiva de paz en los territorios como Barranquilla, no como resultado de este Gobierno sino con unas condiciones estables que fortalezcan la paz no como un asunto de un Gobierno sino de Estado.

“Ellos buscan procesos de incorporación de los jóvenes de sus estructuras, especialmente quienes están privados de la libertad, a una serie de proyectos productivos que nos presentaron. Quiero destacar que se han presentado unos planes de paz en los cuales describen algunas iniciativas que a su entender consideran que pueden ser un punto de partida para cambiar la actividad económica criminal e ilegal a una actividad económica legal que le permita también la reinserción a la vida civil de los jóvenes que componen su estructura”.

Según la reunión que se realizó en la cárcel la Picota en Bogotá estas bandas criminales que operan en Barranquilla ‘Costeños’ y ‘Pepes’ estarían muy interesados en hacer un tránsito a la vida civil. Así nos lo contó en exclusiva Camilo Pineda delegado del Gobierno para estas conversaciones.

“Yo creo que ellos tienen la suficiente capacidad para realizar entregas de armamentos, para ayudar a la desarticulación de estas estructuras, desde las bases. Entonces yo los veo cansados los veo realmente queriendo estar más cerca de sus familias. Yo creo que hay una real intención del desmantelamiento de estas estructuras con la entrega de armas, de bienes y de otras cosas que les permitan a ellos solucionar rápidamente sus problemas con la justicia y reintegrarse a la vida civil”.

Estas bandas criminales con la ley que existe en este momento esperan concretar acuerdos. Se vendrán otras reuniones para focalizar otros temas que permitan el avance de estas conversaciones.