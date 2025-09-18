Investigan a juez en Barranquilla que otorgó casa por cárcel a líder de “Los Pepes” en el Atlántico

JUSTICIA

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial con sede en el Atlántico compulsó copias para que se investigue al juez 102 Penal Municipal con Función de Control de Garantías Ambulante de Barranquilla.

Este juez decidió otorgar el beneficio de casa por cárcel a un peligroso criminal, aparentemente porque no había suficiente motivación para tenerlo en un centro carcelario.

Le puede interesar Se acumulan 8 demandas en contra de elección de Camargo como magistrado de la Corte Constitucional

“En las cuales se expone un posible actuar irregular del Juez 102 Penal Municipal con Función de Control de Garantías Ambulante de Barranquilla, quien concedió la detención domiciliaria al señor Digno Palomino, sin presuntamente el cumplimiento de los requisitos para ello”, dice la solicitud para que se abra esta investigación.

El hombre que ahora goza de casa por cárcel es Digdo Palomino, líder de la banda criminal de “Los Pepes”, acusado de extorsiones y almenos 17 homicidios en la región.

Esta decisión se dio luego de que el Juzgado Primero Penal del Circuito hallara serias deficiencias en el fallo que lo envió a prisión, argumentando una “ausencia absoluta de motivación” y errores de fondo que afectaban la legalidad del procedimiento.

Esto obligó a que el caso regresara a una etapa previa, en la que otro juez decidiera una nueva medida, optando finalmente por permitirle al procesado cumplir su detención en casa.

Esta información generó inmediatamente una fuerte preocupación en distintos sectores de la ciudad, especialmente por el perfil criminal que se le atribuye a Palomino dentro del conflicto que protagonizan las bandas ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’, organizaciones enfrentadas por el control territorial y de economías ilegales en la región.