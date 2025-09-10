“Prefiero negociar cuando estén arrodillados”: duro mensaje de Char a ‘Castor’ y Digno Palomino

Este martes 9 de septiembre, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, se pronunció sobre las negociaciones de paz que se están llevando a cabo entre el Gobierno nacional, las autoridades departamentales y locales, con ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’.

El mandatario se mostró en desacuerdo con la Paz Total que promueve el Gobierno Petro, modelo en el que se encuentran las conversaciones con Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’ y Digno Palomino, jefes máximos de las bandas mencionadas delincuenciales.

Char sostuvo que prefiere negociar cuando los criminales estén “arrodillados”. Asimismo, advirtió que a los jóvenes les están ofreciendo hasta $3 millones para delinquir en la ciudad, así lo indicó durante un foro convocado por la Revista Semana.

Duras críticas del alcalde Char hacia el Gobierno

“Yo prefiero negociar cuando estén arrodillados, ya que son unos delincuentes. Yo camino por los barrios y están sacando del colegio a nuestros pelaos y les ofrecen dinero, para ellos seguir delinquiendo desde las cárceles. Yo pienso que nosotros tenemos la inteligencia suficiente y la autoridad suficiente para negociar, pero no sobre las condiciones de ellos, sino las condiciones de nosotros”, dijo el alcalde.

Por otra parte, lanzó críticas al Gobierno y señaló que no se puede tener “un Gobierno arrodillado y sometido”.

“Este no es el país que nos merecemos, de un Gobierno arrodillado y que las bandas delincuenciaels son las que nos ponen las condiciones a nosotros, y entonces dónde está el Estado, el Gobierno, nosotros”, finalizó.