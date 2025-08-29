Gobierno anuncia retirar a menores del conflicto entre ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’

La Policía Metropolitana de Barranquilla en uno de sus operativos para garantizar la seguridad en la ciudad( Caracol Radio )

Más detalles se van conociendo entre los diálogos del Gobierno y las bandas ilegales de Barranquilla, en medio de un tercer cese al fuego promovido por la banda de los costeños.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

El Gobierno nacional anunció que buscará sacar a los menores del conflicto y reparar a las víctimas durante las mesas de diálogos entre las bandas de Barranquilla, de ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

“La delincuencia seguirá, porque no son los únicos, y habrá delincuencia común que seguirá con su proceso de robo y de extorsiones, pero del grupo Los Costeños va a haber un cese de actividades, tanto en extorsión como en otro tipo de conductas punibles, que esperamos que se refleje en las estadísticas y que se refleje en la percepción de seguridad de la ciudadanía”, dijo Camilo Pineda, es facilitador en los procesos de paz urbana en el Atlántico.

Pineda agregó que actualmente los diálogos están en la fase de alistamiento institucional y se están evaluando traslado a Barranquilla de cabecillas como alias Castor y Digno Palomino.

Estos comentarios se dieron a conocer en el marco de un encuentro académico de ecosistemas de paz en el Atlántico, que se desarrolló en la Universidad Autónoma del Caribe y en donde participaron delegados del Gobierno Nacional y local.