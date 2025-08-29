Gobierno anuncia retirar a menores del conflicto entre ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’
También se anunció reparar a las víctimas durante las mesas de diálogos entre estas dos bandas.
Más detalles se van conociendo entre los diálogos del Gobierno y las bandas ilegales de Barranquilla, en medio de un tercer cese al fuego promovido por la banda de los costeños.
Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp
El Gobierno nacional anunció que buscará sacar a los menores del conflicto y reparar a las víctimas durante las mesas de diálogos entre las bandas de Barranquilla, de ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’.
Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp
“La delincuencia seguirá, porque no son los únicos, y habrá delincuencia común que seguirá con su proceso de robo y de extorsiones, pero del grupo Los Costeños va a haber un cese de actividades, tanto en extorsión como en otro tipo de conductas punibles, que esperamos que se refleje en las estadísticas y que se refleje en la percepción de seguridad de la ciudadanía”, dijo Camilo Pineda, es facilitador en los procesos de paz urbana en el Atlántico.
Lea también:
Pineda agregó que actualmente los diálogos están en la fase de alistamiento institucional y se están evaluando traslado a Barranquilla de cabecillas como alias Castor y Digno Palomino.
Estos comentarios se dieron a conocer en el marco de un encuentro académico de ecosistemas de paz en el Atlántico, que se desarrolló en la Universidad Autónoma del Caribe y en donde participaron delegados del Gobierno Nacional y local.