Afiliados de la Nueva EPS en Pereira protestarán por crisis en la prestación de servicios de salud

Pereira

La Asociación de Usuarios de la Nueva EPS (ASUNEPS) anunció la realización de un plantón el próximo jueves 11 de septiembre a las 8:30 a.m., frente a las oficinas de la entidad en la avenida 30 de agosto con calle 35.

La protesta busca rechazar el cierre de servicios médicos y la crítica situación que enfrentan los más de 40 mil afiliados en la capital risaraldense, quienes denuncian la falta de entrega de medicamentos, ausencia de citas con especialistas y la suspensión de la atención en la Clínica San Rafael.

Según explicó Liliana Orozco, presidenta de ASUNEPS, la crisis se deriva de una millonaria deuda de la Nueva EPS con varias instituciones prestadoras de salud. Solo con la Clínica San Rafael, la entidad tendría un saldo pendiente superior a los 100 mil millones de pesos, situación que llevó a la suspensión de los servicios.

Además de San Rafael, la medida afecta a otras instituciones como Idime y Evedisa, generando un impacto directo en la continuidad de tratamientos, controles médicos y procedimientos de miles de pacientes.

“La Asociación de Usuarios de la Nueva EPS, ASUNEP, convoca a todos sus usuarios a un plantón por la vida. Este jueves 11 de septiembre a las 8 y media de la mañana en las instalaciones de la Nueva EPS, Avenida 30 de Agosto con 35″

El plantón, convocado bajo el lema “¡Por la vida!”, espera reunir a cientos de usuarios y familiares que reclaman por respuestas urgentes para garantizar la continuidad en la atención en salud.

