Capital Salud lanza plan de contingencia para la entrega de medicamentos: inaugurarán nuevo punto

Bogotá D.C

Ante los problemas en la entrega de medicamentos que enfrente el país y Bogotá, que según la Personería Distrital representa el 42% del total de quejas en temas de salud.

La EPS del Distrito Capital Salud dio a conocer un plan de contingencia para que sus usuarios no tengan que hacer largas filas ni esperar meses por los medicamentos. Caracol Radio habló con la gerente Marcela Brun, quien aseguró que habrá un nuevo punto de atención y la ampliación de horarios.

“Queremos seguir garantizando esa entrega (de medicamentos) y en el entretanto hemos buscado alianzas con otros operadores farmacéuticos como por ejemplo el operador Coan”, indicó Marcela Brun.

La EPS estará montando un nuevo punto de atención en el suroccidente precisamente descongestionar el sistema, en las próximas dos semanas, confirmó la gerente.

Mientras se abre la farmacia, la EPS reforzará sus servicios, como la ampliación del horario de domicilios, de 6 a.m. hasta las 7 p.m. de lunes a viernes.

“Queremos nuestros afiliados no tengan que hacer esas largas filas, que nuestros afiliados no tengan esa misma sensación de incertidumbre o ansiedad respecto si van a recibir o no sus medicamentos”, afirmó la gerente, quien añadió que los medicamentos pueden tomar hasta 5 días en entregarse.

Asimismo, Brun hizo un llamado a la ciudadanía para que las personas se acerquen a sus puntos de atención para ayudarlos con la actualización del SIBEN.