“América se llevó mucho premio”: certero mensaje de Alfredo Arias, tras derrota de Junior en Copa

Continúan los cuartos de final de la Copa Colombia 2025. En esta oportunidad, Junior de Barranquilla y América de Cali disputaron el duelo de ida en el Estadio Metropolitano. La ventaja quedó en poder del cuadro escarlata, que logró imponerse 1-2 gracias a las anotaciones de Andrés Roa y Luis Ramos.

Resultado importante para el cuadro comandado por David González, que ahora tendrá la ventaja de cerrar la serie con ventaja en el marcador y en condición de local. Este partido se llevará a cabo el miércoles 15 de octubre en el Pascual Guerrero a partir de las 8:20 de la noche.

Certero mensaje de Alfredo Arias tras derrota de Junior en Copa Colombia

Finalizado el partido, Alfredo Arias se lamentó en rueda de prensa por el duro trabajo que realizó Junior a lo largo de los 90 minutos y a pesar de ello haber sido derrotado. Incluso se animó a decir que el resultado fue “mucho premio” para el América.

“Si tuviera que hacer un resumen, América se llevó mucho premio para lo que Junior planteó en cancha. Para nuestro esfuerzo, merecíamos al menos un empate. Nos castigó mucho cada jugada. El primer gol de ellos es la primera llegada que tienen a nuestro arco; la del segundo gol es una jugada que se saca de encima y la clava de lejos en un ángulo. Mucha efectividad de ellos y mucho castigo para nosotros... Un empate podría haber sido”, sentenció tajantemente.

Asimismo, advirtió que no es que Junior entre algunos partidos desconcentrado o con exceso de confianza, simplemente careció de efectividad: “No es que el equipo no entre bien concentrado. Nos enfrentamos a un rival fuerte como América y creo que hicimos el merecimiento para no irnos perdiendo, pero el resultado dice lo contrario. Más allá de eso, creo que el equipo mereció más... Lo bueno es que mañana sale el sol otra vez, amanece otra vez, quizás llueva, pero vamos a estar acá para dar la pelea y entregarnos por entero”.

Finalmente manifestó sentirse “tranquilo” porque “el equipo dio todo e hizo un esfuerzo bueno” y señaló que tan solo resta trabajar para corregir los errores cometidos, especialmente en materia de definición.

“Hay que darle vuelta a la página. Tenemos algo muy importante qué jugar en tres días y en eso nos tenemos que enfocar. Más allá de estar en una conferencia de prensa para responder las preguntas de este partido, el mensaje para mis jugadores es enfocarnos en lo que viene”, concluyó.

¿Cuándo vuelve a jugar Junior de Barranquilla?

La próxima salida del Junior será este domingo 5 de octubre en la decimocuarta fecha de la Liga Colombiana. Será local en el Metropolitano de Barranquilla y enfrentará al Deportes Tolima de Lucas González.

El equipo rojiblanco es líder del campeonato con 25 puntos y en caso de ganar quedará al borde de la clasificación a los cuadrangulares finales del segundo semestre.

Vea acá la rueda de prensa completa de Alfredo Arias