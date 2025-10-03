Fútbol

🔴 Junior vs. América EN VIVO por la Copa Colombia 2025: siga acá los cuartos de final ida

El duelo inicia en el Metropolitano de Barranquilla y concluye en el Pascual Guerrero.

Junior vs. América EN VIVO por la Copa Colombia 2025: siga acá los cuartos de final ida / Colprensa

Junior vs. América EN VIVO por la Copa Colombia 2025: siga acá los cuartos de final ida / Colprensa

Los cuartos de final de la Copa Colombia 2025 continúan este jueves 2 de octubre con el duelo de ida entre Junior de Barranquilla y América de Cali en el Estadio Metropolitano. El balón rodará a partir de las 8 de la noche.

ESTE ES EL PRIMER EQUIPO SEMIFINALISTA DE LA COPA COLOMBIA 2025

Los rojiblancos llegan a este duelo, luego de vencer en la tanda de penales al sorpresivo Atlético FC por 4-3; entretanto, los escarlatas le remontaron al Atlético Bucaramanga con un marcador global de 2-1.

El vencedor de esta llave se enfrentará en semifinales a al vencedor de la serie entre Atlético Nacional y Once Caldas.

Siga EN VIVO el partido Junior vs. América por Copa Colombia

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad