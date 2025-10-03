Junior vs. América EN VIVO por la Copa Colombia 2025: siga acá los cuartos de final ida / Colprensa

Los cuartos de final de la Copa Colombia 2025 continúan este jueves 2 de octubre con el duelo de ida entre Junior de Barranquilla y América de Cali en el Estadio Metropolitano. El balón rodará a partir de las 8 de la noche.

ESTE ES EL PRIMER EQUIPO SEMIFINALISTA DE LA COPA COLOMBIA 2025

Los rojiblancos llegan a este duelo, luego de vencer en la tanda de penales al sorpresivo Atlético FC por 4-3; entretanto, los escarlatas le remontaron al Atlético Bucaramanga con un marcador global de 2-1.

El vencedor de esta llave se enfrentará en semifinales a al vencedor de la serie entre Atlético Nacional y Once Caldas.

Siga EN VIVO el partido Junior vs. América por Copa Colombia