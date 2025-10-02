Jeison Medina, el goleador en Ecuador que coquetea con Nacional: “Mi sueño es jugar allí”

Jeison Medina es uno de los grandes goleadores que tiene Colombia en el exterior. Llegó a mediados de 2023 al fútbol ecuatoriano para defender los colores de Aucas, donde marcó 20 goles en 32 juegos. Luego salió a Independiente del Valle, donde en 42 encuentros hizo 13.

Ahora juega para Liga de Quito, club que compró sus derechos deportivos por un millón de dólares. Recientemente, Medina convirtió el gol que le dio la clasificación a su equipo ante São Paulo en cuartos de final de la Libertadores, con el que se concretó el paso a semifinales y allí enfrentarán a Palmeiras.

Medina y su sueño de jugar en Nacional

Medina habló con El VBar Caracol, en donde recalcó que tiene el deseo de algún día jugar en Nacional, pues es hincha del equipo e incluso jugó en categorías menores. Por su parte, aseguró que ha tenido oportunidades de regresar al América, club con el que salió campeón en 2020, pero no tuvo gran protagonismo.

¿Jeison Medina podría regresar a Colombia?

“Si, he tenido acercamientos, pero han sido a medias, no me ha dado una propuesta en concreto y por eso no se ha dado esa posibilidad”, respondió sobre si ha tenido acercamientos con Nacional. “La última vez fue cuando firmé con Independiente del Valle, el año pasado a mitad de temporada estaba el profe Repetto, tuve la posibilidad, pero Independiente del Valle me mostró un mejor proyecto en su momento y tomé la decisión de ir a Independiente”, añadió.

Entretanto, contó: “No es secreto para nadie, nací en Medellín, mi familia es hincha (de Nacional), jugué en Nacional cinco años y siempre he tenido ese sueño de poder jugar allí”.

América de Cali: “En varias oportunidades se me ha presentado la oportunidad, pero no se han dado las cosas, quedé campeón, no tuve mucha oportunidad, pero siempre tuve buenas actuaciones y marqué buenos goles y yo creo que el cariño siempre está de parte y parte”.

¿Qué encontró en Ecuador que en Colombia no?: “Yo creo que en Ecuador creyeron en mí, el profe Santiago Escobar fue el que me trajo a Ecuador, creyó en mis capacidades y me he adaptado a este fútbol que es muy difícil, muy físico, y todo eso me ha ayudado a crecer mucho”.

Su paso por Ecuador: “Se me ha dado la oportunidad de estar en tres equipos en la capital y en Independiente del Valle hacen la diferencia desde la formación tienen un complejo para los jugadores, tiene formación de todo tipo, para el jugador que crece con estos proyectos tan grandes es muy importante porque buscan un montón de millones de dólares están formados y eso hace la diferencia”.

La actualidad en Liga de Quito: “Liga es el club más grande de Ecuador, tiene proyectos sólidos, ha sido bicampeón de los últimos dos torneos, ahora estamos luchando por quedar campeones, por la Copa Ecuador y la Copa Libertadores que estamos ilusionados de poder traerla a ecuador”.