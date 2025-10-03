Tabla de posiciones Libertadores Femenina: así queda Santa Fe tras golear 7-0 a Always Ready

¡Golpe de autoridad de Independiente Santa Fe en la Libertadores Femenina 2025! Las Leonas no tuvieron piedad de un flojísmo Always Ready y terminaron imponiéndose con un categórico 7-0 en el Estadio Florencio Sola.

REPASE ACÁ LA VICTORIA DE SANTA FE SOBRE ALWAYS READY EN LIBERTADORES FEMENINA

⏱ 90'+3 ¡Las Leonas rugieron en Banfield 🔥!



Always Ready 0️⃣-7️⃣ Santa Fe#VamosSantaFe 🇲🇨 pic.twitter.com/atTZXzMYGI — Santa Fe Femenino (@LeonasSantaFe) October 3, 2025

Imponente presentación del cuadro cardenal, que busca su tan anhelado título internacional. Este año podría disputar su tercera final continental, luego de haber perdido las ediciones 2021 y 2024.

En esta oportunidad, la superioridad de las colombianas sobre las bolivianas fue absoluta. En la primera parte, las cardenales ya ganaban por 4-0, gracias a las anotaciones de Karla Viancha (que tardó apenas segundos en llegar), Ysaura Viancha, María Carvajal y Daniela Garavito. Todo esto en menos de media hora de compromiso.

Ya en la segunda parte, el baile continuó. Mariana Muñoz amplió diferencias, Viancha selló su doblete y Karen Hernández, desde el punto penal, sentenció el 7-0 definitivo. Goleada que le permite a Santa Fe ser líder en soledad del Grupo A.

Tabla de posiciones Libertadores Femenina

Independiente Santa Fe comanda el Grupo A, gracias a los 3 puntos obtenidos ante Always Ready, mientras que Corinthians e Independiente del Valle (Dragonas) siguen en la clasificación tras haber empatado 1-1. Vea acá la tabla:

Posición Equipo Puntos Diferencia 1. Santa Fe 3 +7 2. Corinthians 1 0 3. Independiente del Valle 1 0 4. Always Ready 0 -7

Partidos de la segunda fecha de la Libertadores Femenina