Universidad del Atlántico mantiene jornada electoral pese a orden de suspensión del Gobierno

A pesar de la orden emitida por el Ministerio de Educación Nacional para suspender la jornada electoral que busca designar al nuevo rector o rectora de la Universidad del Atlántico para el periodo 2025-2029, la institución educativa anunció que la votación se mantiene y transcurre “en un ambiente de tranquilidad”.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

La decisión del Gobierno fue anunciada por el ministro de Educación, Daniel Rojas, quien justificó la medida como una acción preventiva para proteger a la comunidad universitaria, tras reportes de incidentes durante la jornada electoral.

“He ordenado de manera inmediata la suspensión de la votación de consulta para elección de rector de la Universidad, ello para garantizar la seguridad y el cuidado de la comunidad académica, especialmente de los estudiantes que están resultando heridos y heridas por la falta de condiciones logísticas y garantías que se han dispuesto para esta elección”, afirmó el ministro Rojas en una declaración oficial.

“El ejercicio democrático continúa”

Ante la directriz del Ministerio, la Universidad del Atlántico respondió con un comunicado oficial en el que indicó que, si bien se presentaron algunas alteraciones al inicio de la jornada, estas fueron “atendidas y lograron ser controladas”. Por tanto, la institución ratificó la continuidad del proceso electoral.

LEA TAMBIÉN: Alcalde Dumek Turbay hace llamado al Gobierno frente a las obras en Cartagena: “La ciudad lo merece”

“El ejercicio democrático continúa y transcurre en un ambiente de tranquilidad, garantizando la participación de la comunidad académica”, indicó la Universidad en el documento difundido en sus canales oficiales.

Asimismo, la institución hizo un llamado a mantener la calma y el respeto, sostuvo su compromiso con el desarrollo pacífico del proceso.

“Desde la institucionalidad, hacemos un llamado a la calma y al respeto por el prójimo, con el fin de lograr finalizar este proceso en paz, sin que se afecte el derecho a ejercer el voto”, señala el comunicado.

Garantías y acompañamiento institucional

La Universidad del Atlántico reiteró su “firme compromiso” con el principio democrático y aseguró que se están ofreciendo todas las garantías para que estudiantes y docentes puedan ejercer su derecho al voto de manera libre y segura.

Además, agradeció la presencia de entes de control durante la jornada:

“Agradecemos el acompañamiento del Ministerio de Educación Nacional y la presencia del Ministerio Público en este proceso de participación y construcción colectiva de alta relevancia para la Institución”, concluye el comunicado.