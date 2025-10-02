Alcalde Dumek Turbay hace llamado al Gobierno frente a las obras en Cartagena: “La ciudad lo merece”

Por segundo año consecutivo, Cartagena es la sede de la Cumbre Internacional de Acción contra la Trata de Personas, donde se evalúan acciones que permitan combatir esta problemática. Ante esta situación, el alcalde Dumek Turbay entregó, en entrevista para el programa 10AM, un balance sobre las iniciativas que se tomaron desde su administración para enfrentarla.

“Entendemos la realidad de nuestra ciudad frente a un flagelo como la trata de niños, niñas y adolescentes. Desde que llegamos a la Alcaldía, quisimos abrir un espacio de conversación sobre esta circunstancia para trabajar en la prevención y que no se siga repitiendo. Hoy en día, las autoridades reconocen el problema y buscan convocar a todos los actores para erradicarlo”, afirmó.

En sus declaraciones, Turbay abordó una problemática llamada “turismo desorden”, que también se presenta en Medellín. Según explicó, este no solamente involucra a turistas nacionales y extranjeros, sino también a los ciudadanos, frente a la trata de personas en determinados sectores como el centro de Cartagena.

“En lo visible vemos cambios, pero hay 17 negocios ubicados entre Getsemaní, Cabrero y el Centro Histórico que fueron sellados de manera definitiva no solamente porque allí funcionaban expendios de droga, sino también por la trata de niños, niñas y adolescentes", precisó.

Por otra parte, el mandatario de la ciudad también destacó los logros de la Casa Refugio, lo que ha permitido atender alrededor de 40 casos de mujeres que son víctimas de maltrato en sus hogares. A raíz de esta circunstancia, espera contar con un segundo centro que permita acoger a más personas.

“Hoy tenemos una red de comunicación con las mujeres de Cartagena, a través de la alerta rosa, para que puedan exponer su situación con total tranquilidad. Hay algunas que están en la Casa Refugio con sus hijos, y viven en condiciones de vulnerabilidad. Además, tienen los recursos garantizados para que puedan empezar una nueva vida”, enfatizó.

Llamado al Gobierno para potenciar el turismo en Cartagena

Para el alcalde Dumek Turbay, Cartagena es un centro turístico por excelencia en Colombia, por lo que espera contar con el apoyo del Gobierno para llevar a cabo obras como la ampliación del Aeropuerto Rafael Núñez, donde se han presentado retrasos por unos inconvenientes con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

“Cartagena está recibiendo más visitantes cada día. Las obras que estamos haciendo nos hacen pensar que van a llegar más turistas nacionales y extranjeros a la ciudad. Por ejemplo, esperamos que el Gobierno autorice la ampliación del aeropuerto Rafael Núñez. Es absolutamente necesario porque se queda pequeño ante la cantidad de viajeros que llegan. La ciudad se lo merece”, explicó.

Por último, Turbay señaló que también se deben fortalecer los controles de migración en Colombia, un tema que abordó con la excanciller Laura Sarabia, para evitar que los turistas, especialmente quienes proceden del exterior, se conviertan en potenciales clientes por parte de las bandas criminales dedicadas al tráfico de personas en Cartagena.

“Su objetivo es que el turista sea el cliente, porque ellos pagan en dólares y euros“, señaló.