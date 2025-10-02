Uniatlántico elige este jueves 2 de octubre a cinco candidatos finales para la rectoría 2025–2029

Este jueves se lleva a cabo en la Universidad del Atlántico la jornada de consulta para la designación del rector o rectora que liderará la institución durante el periodo 2025-2029. En el proceso participan profesores de planta y estudiantes con matrícula activa, quienes fueron habilitados previamente para ejercer su voto.

Un total de 22.290 estudiantes y 360 docentes de carrera están convocados a las urnas en esta jornada democrática, que se desarrolla de manera simultánea en las distintas sedes de la universidad.

Sedes habilitadas para votar

La votación estará habilitada entre las 8:00 a. m. y las 8:00 p. m. en las sedes Norte, carrera 43, Bellas Artes Patrimonial y Bellas Artes Carrera 46. En estos puntos se instalarán 55 mesas en la sede Norte y una mesa en cada una de las demás. Por su parte, en las sedes regionales de Suan y Sabanalarga, la jornada se realizará de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., con dos mesas de votación en cada una.

¿Quiénes son los candidatos?

Diecinueve son los aspirantes que se postulan para el cargo de rector o rectora de la universidad. Los candidatos son: Wilfred Vilardi Nagles, Álvaro González Aguilar, Dalmiro García Estrada, Sandra Patricia Plata Coronado, Salomón David Consuegra Pacheco, Guillermo Eliecer Valencia Ochoa, Alcides de Jesús Padilla Sierra, Danilo Rafael Hernández Rodríguez, Octavio Eduardo Ibarra Consuegra, Leyton Daniel Barrios Torres, Marcela Cristina Cuellar Sánchez, Edinson Hurtado Ibarra, Norma Constanza Vera Salazar, Vera Judith Blanco Miranda, Julio José Mejía Fontalvo, Ángel David Polo Córdoba, Wilson Arley Quimbayo Ospina, Dalin de Jesús Miranda Salcedo y Pedro Luis de la Torre Márquez.

Según el cronograma establecido por el Comité Electoral, este 3 de octubre se remitirá al Consejo Superior la lista de los cinco candidatos más votados, de los cuales se elegirá al nuevo rector o rectora en sesión programada para el próximo 10 de octubre.