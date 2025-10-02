Aeropuerto Cortissoz: Aerocivil reclama más de $27.000 millones a antiguo operador

La Aeronáutica Civil adelanta un proceso coactivo contra la Sociedad de Aeropuertos del Caribe S.A. por obligaciones derivadas de la liquidación unilateral del contrato de concesión. ACSA mantuvo la administración del Aeropuerto Ernesto Cortissoz hasta el 29 de febrero del 2012.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

En el marco del proceso, ya se han adelantado acciones legales desde el 14 de junio de 2013 que ha perdido todo recuperar $1.218 millones. Según Aerocivil, ACSA instauró una demanda de “controversias contractuales” para “anular los actos administrativos que dieron origen al título ejecutivo, buscando incluso, que la Aerocivil pague un monto mucho mayor al adeudado”.

Cobro coactivo quedó suspendido

Según la Aerocivil, tras la demanda interpuesta por ACSA, el cobro coactivo adelantado por Aerocivil quedó suspendido hasta que se resuelva “de manera definitiva la legalidad de los actos cuestionados”.

Lo que preocupa a Aerocivil es que ACSA se encuentra disuelta desde abril de 2018 lo que imposibilita las acciones de cobro coactivo, incluso, a sus socios porque la Aerocivil no puede embargar cuentas de la Cámara de Comercio de Barranquilla, ni de los accionistas, conforme a la Sentencia C-438 de 2022.

“En este escenario, la responsabilidad por posibles daños al patrimonio público recae en la Contraloría General de la República. No obstante, la Aerocivil ha actuado en todo momento con rigor, transparencia y dentro de los parámetros legales para proteger los recursos del Estado”, indicó Aerocivil.