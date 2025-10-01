Denuncian presunta venta ilegal de terrenos en Malambo, Atlántico

La Alcaldía de Malambo hizo un llamado a la comunidad ante la presunta venta ilegal de terrenos en el sector conocido como Rincón Grande, un lote de 42 hectáreas ubicado junto a las instalaciones de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), que, al parecer, no cuenta con permisos ni condiciones para construcción de viviendas.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

La alcaldesa Yenis Orozco Bonett advirtió que este predio es de uso institucional, por lo que no es viable otorgar licencias urbanísticas ni desarrollar proyectos residenciales. Además, el terreno carece de servicios públicos básicos, como acueducto y alcantarillado.

“Estamos trabajando de manera articulada para que nuestras familias no sean engañadas por la necesidad de tener una vivienda propia”, manifestó la mandataria.

Terrenos “no tienen soporte legal”

El caso ha sido elevado ante el Ministerio de Defensa por parte de la Gobernación del Atlántico, según informó el secretario del Interior departamental, José Antonio Luque, quien agregó que la cercanía del lote con el aeropuerto y la base aérea impide cualquier tipo de construcción, pues interfiere con los conos de aproximación aérea.

LEA TAMBIÉN: Gobierno plantea trasladar ahorros de fondos privados a Colpensiones: aplica a labores de alto riesgo

Desde la Secretaría de Gobierno Municipal, Augusto Rivero instó a la ciudadanía a denunciar a quienes estén promoviendo estas ventas ilegales, ya que los terrenos “no tienen soporte legal”. Las denuncias pueden hacerse en la Oficina Asesora de Planeación (en la Alcaldía) o directamente ante la Fiscalía del municipio.