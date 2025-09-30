Desde el 9 de octubre operarán cámaras en carriles exclusivos de Transmetro en Barranquilla

A partir del jueves 9 de octubre de 2025, entrarán en operación cámaras de fotodetección en los carriles exclusivos del sistema Transmetro. La medida será inicialmente pedagógica y no generará sanciones hasta el jueves 16. Las multas comenzarán a aplicarse desde el viernes 17 de octubre.

Con esta iniciativa, la Alcaldía de Barranquilla busca mejorar la movilidad, fomentar el respeto por el carril solobús y fortalecer la cultura ciudadana en las vías.

Los nuevos Sistemas Automáticos y Semiautomáticos de Detección de Infracciones (SAST) serán operados por la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, en coordinación con Transmetro. La instalación de las cámaras responde a la necesidad de frenar prácticas como la invasión de vehículos particulares y motocicletas al carril exclusivo, una infracción que ha generado quejas por parte de usuarios y operadores del sistema, además de representar un riesgo constante para la seguridad vial.

¿Dónde estarán ubicadas estas cámaras?

Esthercita Forero : carrera 46 entre calles 69 y 70

: carrera 46 entre calles 69 y 70 Parque Cultural : carrera 46 entre calles 36 y 34

: carrera 46 entre calles 36 y 34 Joaquín Barrios Polo : avenida Murillo entre carreras 2 y 2A

: avenida Murillo entre carreras 2 y 2A Arenosa : avenida Murillo entre carreras 43 y 41

: avenida Murillo entre carreras 43 y 41 Chiquinquirá : avenida Murillo entre carreras 33 y 35

: avenida Murillo entre carreras 33 y 35 La 8: avenida Murillo entre carreras 8 y 8A

Cronograma de implementación:

Etapa de socialización : del lunes 29 de septiembre al miércoles 8 de octubre de 2025

: del lunes 29 de septiembre al miércoles 8 de octubre de 2025 Inicio de la medida : jueves 9 de octubre de 2025

: jueves 9 de octubre de 2025 Etapa pedagógica : del 9 al 16 de octubre de 2025

: del 9 al 16 de octubre de 2025 Inicio de sanciones: viernes 17 de octubre de 2025

Durante la socialización se realizarán campañas informativas en los alrededores de las estaciones, con apoyo en medios de comunicación y redes sociales, para alertar a conductores sobre la nueva normativa.

Las cámaras registrarán las placas de vehículos que circulen por el carril exclusivo sin autorización. A quienes incurran en esta infracción se les aplicará la multa C.14 por transitar en zonas restringidas, cuyo valor asciende a $603.939, equivalentes a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes.

“Gracias al compromiso del alcalde Alejandro Char, hoy damos un paso importante en el cuidado de la vida de los usuarios del carril solobús. Con estas cámaras avanzamos en control, pero sobre todo en pedagogía y respeto por la vida”, dijo la gerente de Transmetro, Liliana Rosales Domínguez.

Por su parte, la secretaria de Tránsito y Seguridad Vial, Yaciris Cantillo Romero, hizo un llamado a la corresponsabilidad ciudadana:

“Reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad vial y la cultura ciudadana. Respetar el carril exclusivo no solo mejora la movilidad, también protege vidas. Invitamos a la comunidad a sumarse cumpliendo las normas”.