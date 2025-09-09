MinEducación designa inspectora in situ para vigilar la crisis financiera en la UdeA

En medio de la crisis financiera y política de la Universidad de Antioquia, el ministerio de Educación designó a Angielly Paola Martínez Ruiz, abogada y especialista en desarrollo territorial y gestión pública, como inspectora in situ para supervisar directamente su manejo administrativo y financiero. Se trata de una medida sin precedentes en la historia reciente de esta institución pública, una de las más importantes del país.

La decisión fue formalizada mediante la Resolución 018478 del 5 de septiembre de 2025, en la cual el Ministerio de Educación Nacional oficializa la llegada de Martínez Ruiz como agente inspectora in situ, con el objetivo de hacer seguimiento técnico al manejo institucional de la UdeA mientras persistan los riesgos que actualmente amenazan su operación.

Este nombramiento se enmarca en el conjunto de medidas de vigilancia especial que el Ministerio anunció en julio pasado, luego de que se evidenciaran señales de deterioro financiero, riesgo de iliquidez, y limitaciones en la ejecución del gasto.

¿Quién es la inspectora?

Angielly Paola Martínez Ruiz es abogada con una especialización en desarrollo territorial y gestión pública. Hasta febrero de este año se desempeñó como funcionaria de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad en la que trabajó desde 2018. En mayo de 2025 fue vinculada al Ministerio de Educación, y ahora tendrá la misión de ejercer un control técnico permanente desde el interior de la Universidad.

Aunque la medida no implica una intervención en términos de relevo en la dirección académica o administrativa, sí faculta a la inspectora para monitorear de forma continua la gestión presupuestal, la ejecución de recursos y la calidad de los procesos institucionales, con un enfoque en garantizar la continuidad del servicio educativo y la estabilidad institucional.

Supervisión sin precedentes

Es la primera vez que el Ministerio de Educación designa una figura de este tipo en una universidad pública de alto nivel como la Universidad de Antioquia. La resolución señala que Martínez Ruiz no reemplazará ni asumirá funciones del rector ni del Consejo Superior, pero sí podrá levantar reportes de vigilancia técnica que serán remitidos al Ministerio y podrían desencadenar nuevas acciones administrativas.

En medio de un panorama de tensiones internas, reducción de recursos y reclamos sindicales, esta medida ha generado debate entre estudiantes, docentes y egresados, que han expresado preocupación por los alcances de la figura del inspector in situ y lo que representa en términos de autonomía universitaria.

Contexto de la crisis

La Universidad de Antioquia enfrenta una situación económica crítica, que se ha agudizado en los últimos meses por el aumento sostenido de pasivos, rezagos en giros del presupuesto nacional y dificultades para cumplir compromisos contractuales y salariales. A esto se suman limitaciones estructurales en los modelos de financiación pública de la educación superior en Colombia.