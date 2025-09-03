Gobernación de Antioquia transfirió $4.697 millones a la UdeA para aliviar crisis financiera

Medellín, Antioquia

La Gobernación de Antioquia transfirió 4 mil 697 millones de pesos a la Universidad de Antioquia con el fin de contribuir y solventar la crisis financiera que atraviesa la institución. La decisión quedó en firme mediante un decreto con el cual se modificó el Presupuesto General del Departamento.

“Es un gusto anunciar esta transferencia de 4 mil 697 millones de pesos que corresponden al 33 % de la reducción del déficit que presentó la Universidad en la vigencia 2024. De esta manera el Gobernador de Antioquia, Andrés Julián, ha honrado su palabra con este compromiso para apoyar a la Universidad en esta coyuntura financiera difícil y ayudar a aliviar la caja de la Universidad de Antioquia”, afirmó el secretario de Educación de Antioquia, Mauricio Alviar Ramírez.

La transferencia fue posible tras la presentación, por parte de la UdeA, de un informe que evidenció los avances de su política de austeridad. Según lo verificado, en 2024 la institución logró reducir su déficit en 14 mil 092 millones de pesos.

Este nuevo recurso se suma a otras acciones implementadas por la Gobernación para apoyar a la Alma Mater. Entre ellas se encuentran: Un crédito de tesorería de 90 mil millones de pesos otorgado a través del IDEA en noviembre de 2024 para atender obligaciones inmediatas, un aporte de mil 100 millones de pesos de regalías propias del Departamento para finalizar escenarios deportivos en el campus de Caucasia y el adelanto en tres ocasiones de los aportes regulares contemplados en el artículo 86 de la Ley 30 de 1992, destinados al funcionamiento de la Universidad: en marzo y agosto de 2024, y en junio de 2025.