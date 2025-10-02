Robos, choques y basuras: la crítica situación que viven ciudadanos en un barrio de Bucaramanga

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

Habitantes y comerciantes del barrio Bolívar, en límites con Nuevo Sotomayor, manifestaron su preocupación por una serie de problemáticas que según dicen afectan su seguridad, movilidad y calidad de vida.

En un recorrido que hizo Caracol Radio por la carrera 25 entre calles 41 y 42 la comunidad expuso que desde hace meses enfrentan fallas en el alumbrado público, falta de señalización vial y deficiencias en la recolección de basuras.

🗣️#DenunciaCiudadana | En el barrio Bolívar en limites con Nuevo Sotomayor la comunidad denuncia el aumento de robos por la falta de alumbrado público.



👇 Comentan que no tienen señalización y hay graves casos de accidentalidad. Además del desorden con basuras en las calles. pic.twitter.com/k4mmQGps3K — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) October 2, 2025

Inseguridad por falta de alumbrado público

El ciudadano Jaime Antonio Sandoval denunció que desde hace dos meses el sector permanece a oscuras, situación que ha incrementado los hurtos a viviendas y locales en este sector de Bucaramanga.

Le sugerimos: Parque Centenario de Bucaramanga, convertido en “letrina pública” por falta de baños públicos

“Debido a esa falta de alumbrado público, y que además nos lo están cobrando, hemos sufrido un aumento de robos. Se han llevado aires acondicionados, motos y hasta intentaron ingresar a edificios saltando por las rejas”, señaló Sandoval.

Quien pidió a las autoridades municipales y a la Electrificadora de Santander (ESSA) atender de manera urgente la situación.

Play/Pause Ciudadano Manuel Cobos Núñez 01:09 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Caos vial por falta de señalización

Otra de las principales quejas provino de comerciantes de la zona. Manuel Cobos Núñez explicó que en la intersección de la carrera 25 con calle 41 no existe señal de pare, lo que ha generado un alto índice de accidentes de tránsito.

Más noticias: Anulan parcialmente decreto que prohíbe el consumo de drogas en los parques de Bucaramanga

“Se meten en contravía desde la Avenida La Rosita hasta la 45 tanto camiones, buses y motos. Ya llevamos dos muertos en casi 10 años y tenemos más de 60 videos de accidentes. Nosotros mismos compramos pintura para demarcar, pero nos dijeron que era delito. Tránsito nunca nos resuelve nada”, aseguró Cobos.

Los vecinos reclaman que pese a reiteradas solicitudes, la Dirección de Tránsito de Bucaramanga no ha instalado la señalización necesaria en la zona.

Le puede interesar: Taxista se encuentra en coma inducido tras ser agredido por un motociclista en Girón, Santander

Play/Pause Ciudadano Jefferson Ortiz 00:35 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Basuras y problemas de salubridad

El ciudadano Jefferson Ortiz también denunció incumplimientos en la recolección de residuos.

Según relató aunque el horario establecido es lunes, miércoles y viernes a las 7 de la mañana, el camión llega varias horas después, lo que provoca acumulación de desechos y presencia de animales carroñeros.

Otras noticias: Desmostan parqueaderos ilegales y recuperan espacio público en El Campanazo en Floridablanca

“No cumplen con el horario. Llegan a las 10:30 y 11:00 de la mañana y esto se vuelve un caos. Hay presencia de chulos, desorden en las calles y contaminación. El reciclaje no lo hacen. Esto es un problema para un sector residencial como este”, indicó Ortiz.

La exigencia de soluciones

La comunidad asegura que las solicitudes a la administración municipal y a las entidades competentes llevan años sin respuestas.

Lea también: “Nos decían que era un operativo de fuerzas especiales”: víctima de robo en edificio de Bucaramanga

Piden soluciones concretas al alumbrado público, la instalación de señalización vial y un mejor control de la recolección de basuras para evitar que los problemas sigan escalando.

“Estamos cansados de vivir entre la oscuridad, los accidentes y la basura. Necesitamos acciones inmediatas, no promesas”, concluyó uno de los habitantes de la zona.