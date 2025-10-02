Parque Centenario de Bucaramanga, convertido en “letrina pública” por falta de baños públicos

Bucaramanga

Líderes comunitarios denuncian que el Parque Centenario se convirtió en el sanitario público de la ciudad, no cuenta con las condiciones óptimas de salubridad. Según Javier Ochoa, habitante del sector, es una problemática que cada día aumenta, debido a los fuertes olores que se perciben al transitar por el parque, además señala que esto es producto a la falta de baños públicos en la ciudad.

Además dijo que el problema no se limita al Parque Centenario, sino que también se presenta en el entorno del Centro Cultural del Oriente y en otros puntos del centro de Bucaramanga.

“Llevamos años solicitando soluciones. En la ciudad hay cerca de dos mil habitantes de calle, sumado a población flotante y migrantes venezolanos, pero no existen suficientes baños públicos. Solo hay dos habilitados, uno en el Parque de los Niños y otro en el barrio Girardot, pero resultan insuficientes”, afirmó.

Ochoa también aseguró que, pese a las reuniones con secretarías de Salud, Medio Ambiente y Desarrollo Social, no se han visto acciones de fondo. Por eso, anunció que instaurará un derecho de petición ante la Personería y no descarta una acción popular para exigir soluciones.

Ausencia de atención en temas de drogadicción:

De fondo, el ciudadano advierte que este problema no solo está relacionado con la falta de infraestructura sanitaria, sino también con la ausencia de atención en temas de drogadicción y consumo de sustancias, lo que agrava la situación de los habitantes de calle en Bucaramanga.