Taxista se encuentra en coma inducido tras ser agredido por un motociclista en Girón, Santander

Bucaramanga

Un presunto hecho de intolerancia social se registró en el barrio El Poblado de Girón, donde un taxista de 70 años identificado como Alfonso Alarcón Méndez, resultó con delicadas lesiones tras ser agredido por un motociclista, en medio de una discusión por un choque que entre los dos vehículos se había presentado.

De acuerdo con el relato de su hijo Fabián Alarcón, el hecho ocurrió cuando el conductor del taxi, conocido también como ‘pocho’, transitaba por la carrera 26 con calle 48, del barrio el Poblado en Girón.

En medio de una maniobra, el vehículo habría rozado levemente a una motocicleta conducida por un hombre identificado como Walter Navarro Mieles. Aunque el incidente solo ocasionó un rayón en el carro, la situación se salió de control.

El taxista descendió de su vehículo para ofrecer disculpas y proponer un arreglo, pero el motociclista reaccionó, presuntamente con violencia y le propinó un puño en el rostro. “Mi padre se bajó y le dijo que disculpara, que cuadraran, que miraran a ver, que no pasaba nada”, contó Fabián Alarcón.

El golpe lo hizo caer contra el pavimento, golpearse la cabeza y convulsionar de inmediato. “Mi padre empezó a vomitar y estuvo cerca de 40 minutos en el piso hasta que llegó la ambulancia. Si no lo ayudan a voltearse, se ahoga con sus propios vómitos”, relató el hijo de la víctima.

El hombre fue trasladado inicialmente al hospital de Girón y luego remitido al Hospital Internacional de Bucaramanga, donde fue sometido a cirugía de urgencia por un trauma craneoencefálico. Actualmente permanece en coma inducido bajo pronóstico reservado.

“Apenas lo vieron, dijeron que estaba bastante grave, lo entubaron y le hicieron cirugía de la cabeza de una vez, mi padre sigue en coma inducido, lo veo peor, la cabeza sigue inflamada, esta mal”, agregó.

Familiares del taxista piden justicia

Aunque las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales del agresor, Fabián Alarcón, hijo de la víctima, afirmó que el motociclista está plenamente identificado y luego de algunas indagaciones pudo conocer que le dieron libertad.

Familiares de Alfonso Alarcón Méndez, quien es residente del barrio la Joya en Bucaramanga, piden que esta agresión no quede impune, manifestaron que adelantan todos los mecanismos legales para que el responsable asuma las consecuencias de este hecho.