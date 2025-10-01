Anulan parcialmente decreto que prohíbe el consumo de drogas en los parques de Bucaramanga

Bucaramanga

El Tribunal Administrativo de Santander declaró la nulidad parcial del Decreto 0007 de 2024, expedido por la Alcaldía de Bucaramanga, que prohibía de manera absoluta el consumo de sustancias psicoactivas (incluida la dosis personal), durante las 24 horas del día en parques, plazoletas y entornos de instituciones educativas, culturales y deportivas.

La decisión, señala que la restricción general desconocía el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad de los consumidores, conforme lo establecido por la Corte Constitucional en la sentencia C-127 de 2023.

Lea también: Gobernador no ha recibido terna para elegir alcalde de Bucaramanga: sí recibió acuerdo de coalición

En consecuencia, el tribunal ordenó a la alcaldía de la capital santandereana a determinar horarios y espacios específicos para la restricción, teniendo en cuenta los momentos en que sea previsible la presencia de niños, niñas y adolescentes.

Algunas medidas sí se mantienen vigentes

El fallo también aclaró que la medida sobre el consumo de bebidas alcohólicas y la prohibición de distribución, comercialización o facilitación de drogas en el espacio público se mantiene intacta.

La magistrada ponente, Claudia Patricia Peñuela Arce, subrayó que, “prohibir el consumo durante las 24 horas del día equivalía a una restricción absoluta y desproporcionada, contraria a la jurisprudencia constitucional”.

Podría interesarle: Taxista se encuentra en coma inducido tras ser agredido por un motociclista en Girón, Santander

Con esta decisión, la Alcaldía de Bucaramanga deberá ajustar el decreto en los próximos meses para adecuarlo a los parámetros de razonabilidad y proporcionalidad fijados por la Corte Constitucional y el Ministerio de Justicia.

Jaime Beltrán, quien fungía como alcalde en el momento que se emitió el decreto, se pronunció

El entonces mandatario de los bumangueses, quien lideró la iniciativa de estas medidas, se pronunció a través de sus redes sociales, rechazando la decisión del Tribunal Administrativo de Santander.

“Nos preocupa que fallos judiciales devuelvan a Bucaramanga al pasado, donde los parques eran marihuanódromos a cielo abierto. En un reciente fallo el Tribunal Administrativo de Santander anuló parcialmente el decreto de la Alcaldía que prohíbe el consumo de estupefacientes en escenarios públicos de Bucaramanga, desconociendo el artículo 44 de la Constitución que establece que los derechos de los niños están por encima de todos los demás”, se lee en una publicación de su cuenta oficial en ‘X’.