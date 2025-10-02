Procuraduría formula pliego de cargos a exalcalde de Barbosa por presuntas irregularidades en el PAE

Barbosa, Antioquia

La Procuraduría General de la Nación abrió un proceso disciplinario contra el exalcalde de Barbosa, Antioquia, Édgar Augusto Gallego Arias (2020-2023) y la exsecretaria de Educación y Cultura, Sandra Catalina Carvajal Cataño (2022-2023), por presunto incumplimiento en la contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante su administración.

De acuerdo con el organismo de control, se investiga si el exmandatario no garantizó el suministro de alimentos a niños, niñas y adolescentes matriculados en las instituciones educativas del municipio entre el 3 de agosto y el 15 de septiembre de 2023, periodo en el que debía asegurar la prestación del servicio como parte de sus funciones.

La indagación también busca establecer si la exsecretaria de Educación y Cultura incumplió con la contratación oportuna y de calidad del PAE y si no destinó los recursos necesarios para garantizar la alimentación de los estudiantes en el calendario escolar.

Por la posible vulneración del derecho a una nutrición adecuada de la población estudiantil, la Procuraduría calificó de manera provisional las presuntas faltas de ambos exfuncionarios como graves a título de culpa gravísima.

El proceso continúa en etapa disciplinaria para determinar si existió responsabilidad en la omisión de un servicio fundamental para el bienestar y desarrollo de la niñez en el municipio.