¡Alivio para el bolsillo!: tarifas de energía baja a $795 k/h en octubre en la Costa

La tarifa del kilovatio hora para el suministro de energía eléctrica registrará una disminución para el mes de octubre. Según la Liga de Usuarios de Servicios Públicos, esta baja responde a varios factores que han influido favorablemente en el costo final para los consumidores.

Norman Alarcón, vocero de la Liga de Usuarios en el Caribe, informó que la tarifa de Air-e se reducirá a 795 pesos por kilovatio hora, lo que representa una rebaja de 90 pesos en comparación con el mes anterior, cuando el costo fue de 885 pesos. Este cambio representa un alivio económico para los usuarios, en especial en un contexto donde los costos energéticos han sido motivo de preocupación.

Alarcón destacó que esta disminución es el resultado directo de la Acción Popular presentada por los personeros de Barranquilla y Santa Marta, una iniciativa legal que continúa dando frutos en beneficio de los consumidores. Además, mencionó la incidencia positiva de la época de lluvias, que ha permitido mantener los embalses llenos en más del 80%, favoreciendo la generación de energía.

Una reducción de 90 pesos

“Tenemos la buena noticia de que la tarifa por fin baja de 800 pesos, lo que se llama la tarifa plena. La tarifa plena es la del estrato 4, que no recibe subsidios como el estrato 1, 2 y 3, ni paga sobre tasa como los estratos 5, 6 y comercial. Esa es la tarifa estándar, la tarifa que se tiene en cuenta como la tarifa oficial. Y quedó en 795 pesos el kilovatio hora. Cuando hace un mes, en el mes pasado, el kilovatio hora nos lo cobraron a 885 pesos. Es decir, una rebaja de 90 pesos es una rebaja importante”, dijo.

Además, añadió: “Ahora, hay varios hechos de por qué se da esto. En la costa venimos luchando contra un régimen especial tarifario desde hace cinco años. Esto es conocido por todo el mundo. Y ese régimen lo fuimos derrotando con la movilización, con la lucha de las fuerzas vivas, de los usuarios, de los gremios, de las autoridades. Y poco a poco se fue presentando una situación favorable con las grandes movilizaciones que hicimos el año pasado.”

Este anuncio representa un paso significativo hacia la reducción de costos energéticos en la región, beneficiando a miles de usuarios que habían enfrentado tarifas elevadas en los últimos años.

La expectativa desde la Liga de Usuarios es que estas condiciones se mantengan, siempre que factores como las lluvias y las gestiones sociales sigan influenciando de manera positiva las tarifas eléctricas.