Desde el Concejo de Bogotá cuestionan a los Gestores del Orden ante déficit de policías en la ciudad

A través de su cuenta en la red social X, la concejala Heidy Sánchez Barreto de la coalición Colombia Humana - Unión Patriótica, cuestionó la alternativa propuesta por la administración distrital ante las dificultades para incorporar dos mil efectivos policiales en la ciudad.

La cabildante asegura que "Bogotá enfrenta un déficit de más de ocho mil policías. En lugar de fortalecer soluciones comunitarias que liberen pie de fuerza, desde el Concejo se propuso suplirlo con exmilitares y expolicías“.

A propósito, la Secretaría de Seguridad confirma la existencia del déficit y que se han debilitado “las capacidades mínimas de prevención, vigilancia e investigación” ante el número más bajo de policías que se registra en la ciudad en los últimos 15 años: 16 mil efectivos.

En el “ABC: Gestores del Orden”, la administración responsabiliza a las instituciones del orden nacional por “no encontrar una ruta ágil para el desarrollo de un programa de financiación expedito, haciendo que la opción policial se agotara al final del primer año de gobierno”, pese a haber solicitado al Concejo de Bogotá la aprobación de recursos dirigidos a la financiación de dos mil efectivos policiales.

Como consecuencia, la Alcaldía da lugar a la iniciativa de Gestores del Orden como una alternativa “ante la realidad de la imposibilidad administrativa para la financiación de pie de fuerza adicional”. La administración explica que se trata de un cuerpo de servidores desplegados en la ciudad que promoverán la convivencia en la capital “con base en criterios de anticipación de riesgos”.

Sin embargo, la concejala Sánchez asegura que “ya existen gestores de convivencia, de diálogo social, de defensa del espacio público y cuerpos de investigación”, por lo cual cuestiona la falta de precisión en cuanto a las funciones específicas de estos grupos porque “no sabemos qué es lo que (los Gestores del Orden) harán distinto”.

¿Exmilitares y expolicías dentro de los Gestores del Orden en Bogotá?

Sánchez también apunta que “en su propuesta original en el Concejo (que se plasmó en el Plan de Desarrollo), se habló de que estos equipos serían integrados por exmilitares y expolicías”, recordando un plan propuesto por la Alcaldía de Carlos Fernando Galán hace unos meses, nombrado como “Los Guardianes del Orden”.

La concejala reconoce que los requisitos para hacer parte de este cuerpo se limitan a ser mayor de edad, haber aprobado cuatro años de educación básica secundaria y contar con dos años de experiencia relacionada. Sin embargo, sostiene que “sin filtros fuertes en derechos humanos, la selección puede terminar sesgada hacia exuniformados”.

“Ya hubo una experiencia piloto con los llamados ‘Guardianes del Orden’ que dejó alertas graves que confirman nuestras preocupaciones: acoso laboral, tareas ajenas al contrato, pagos condicionados, exposición a riesgos sin protección ni acompañamiento policial”, señala la concejala, que afirma haber recibido denuncias de casos en los que “se les enviaba a apoyar operativos de microtráfico o a levantar cambuches, sin inducción ni formación adecuada, sin cobertura de ARL ni protocolos de seguridad”.

Al respecto, el Distrito se desmarca de estas acusaciones y establece, por medio del “ABC de los Gestores del Orden”, que las funciones del grupo se basarán en: la observación situacional, que incluye identificación de riesgos y dinámicas de conflictividad, y la articulación con la Policía y otras autoridades “para dar respuestas rápidas y conjuntas”.

¿En qué se diferencian los Gestores del Orden con otros cuerpos de seguridad de Bogotá?

Según el ABC, este grupo se diferencia de otros cuerpos de seguridad de Bogotá en los siguientes aspectos:

No reemplazarán a la Policía, en tanto que no ejercerán funciones coercitivas: “no tendrán armas, ni tendrán la capacidad de multar o detener personas” .

. No serán un organismo de seguridad ni con capacidades de aplicar la ley o hacer uso legítimo de la fuerza , aunque hacen parte del Sistema de Seguridad de la capital.

, aunque hacen parte del Sistema de Seguridad de la capital. A diferencia de la Policía, no estarán investidos de autoridad policial .

. Su trabajo en las zonas priorizadas, donde consolidarán procesos de recuperación y transformación del espacio público, será prolongado, a diferencia de los Gestores de Convivencia.

El Distrito dice que, antes de noviembre, habrán 267 Gestores del Orden y al final de la administración Galán, la ciudad contará con 1.725. Como son servidores públicos, se establece que estarán sujetos a los mismos controles y normas que cualquier otro funcionario y que, “si se extralimitan, recibirán sanciones”.