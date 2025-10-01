Gestores del Orden en Bogotá: lista de requisitos para aplicar; los salarios superan $2.500.000

En las últimas horas, el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció una convocatoria en la que se busca conformar el primer grupo de Gestores del Orden con el propósito de prestar su ayuda a la Policía y de llevar a cabo diferentes estrategias que conduzcan a fortalecer la seguridad en la ciudad.

“Buscamos que esta figura represente la presencia del Distrito y de la administración en el territorio, de manera que sirva como apoyo a la ciudadanía y de facilitador para el ciudadano a fin de consolidar procesos de transformación en los territorios articulando con las diferentes entidades”, señaló el mandatario distrital.

Hoy se abre la convocatoria para conformar el primer grupo de Gestores del Orden en Bogotá.



Este es un paso clave para avanzar hacia una ciudad más segura. Los gestores no reemplazan a la Policía ni estarán armados. Su labor será fortalecer la presencia de la alcaldía en toda…

El trabajo de los Gestores del Orden estará enfocado en sectores priorizados en Bogotá para reportar situaciones como ruido o mala iluminación. Además, ellos no están autorizados para ejercer la fuerza, tal como sucede con la Policía, en su intención de promover la convivencia en la comunidad.

¿Qué funciones realizarán los Gestores del Orden?

Según indica la Secretaría de Seguridad del Distrito, los Gestores del Orden se encargarán de cumplir las siguientes funciones:

Identificar riesgos, dinámicas de conflictividad y factores de vulnerabilidad en el espacio público.

en el espacio público. Resolver pacíficamente conflictos entre vecinos, mediante el diálogo.

Activar rutas institucionales cuando se detecten riesgos o incidentes.

Guiar a las personas en el acceso a servicios y rutas distritales.

distritales. Coordinar con la Policía, organismos de emergencia y entidades distritales para dar respuestas rápidas y conjuntas.

para dar respuestas rápidas y conjuntas. Realizar acciones para contribuir al orden y buen uso del espacio público.

¿Qué ciudadanos pueden aspirar al cargo?

Mediante esta convocatoria, el Distrito espera citar a 600 candidatos para que puedan integrar el cuerpo de Gestores del Orden. Cada uno de ellos debe contar con experiencia en roles similares y además demostrar conocimientos básicos sobre estos temas:

Constitución Política de Colombia

Código Nacional de Seguridad

Protocolos de intervención en el espacio público

Técnicas de mediación comunitaria y resolución de conflictos

Primeros auxilios básicos

Lineamientos estratégicos y operativos de la Secretaría de Seguridad

Por otra parte, las personas que se desempeñarán como Gestores del Orden pueden aspirar a un sueldo de hasta cuatro salarios mínimos. Esto depende de su formación académica, ya que pueden aplicar tanto bachilleres como técnicos o profesionales. Sin embargo, el ingreso mínimo es de más de 2.500.000 pesos.

¿Cómo postularse para ser Gestor del Orden?

Los interesados en postularse para ser Gestores del Orden pueden realizar el proceso a través de la plataforma del Servicio Público del Empleo. Allí podrán ubicar la vacante como “Asistente de servicio social y comunitario”, y aplicar de acuerdo a su formación profesional (bachiller, técnico o universitario).

Cabe recordar que las postulaciones estarán disponibles hasta el 3 de octubre. Además, el aspirante deberá tener su hoja de vida actualizada en el Servicio Público de Empleo para ser considerado dentro del proceso.

Una vez se haga la recepción de los candidatos, serán citados para presentar una prueba técnica, cuyos resultados se publicarán el 16 de octubre. Los seleccionados deberán asistir a pruebas psicotécnicas de forma virtual antes de ser llamados a los exámenes médicos ocupacionales y que se publique su nombramiento.