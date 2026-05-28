Secretaría de Seguridad de Bogotá desmiente amenazas el día de elecciones

Se acerca el día de las elecciones presidenciales en el país y en Bogotá se han difundido presuntas amenazas en orden público para el próximo 31 de mayo.

A propósito de esta información, el secretario de Seguridad, César Restrepo, aseguró que no existe ninguna amenaza en Bogotá que atente contra la seguridad de los votantes.

“No sé si alguien esté interesado en meter miedo para que la gente no vaya a votar. Las elecciones se van a desarrollar de manera tranquila”, confirmó Restrepo.

Más de 11 mil uniformados estarán a disposición todo ese fin de semana y el día de las votaciones para garantizar el orden público.

En cada localidad de Bogotá se instalará un Puesto de Mando Unificado (PMU), así como uno distrital en el comando del C4 y otro de índole nacional.

“Que la gente salga a votar masivamente. Todas las autoridades estamos empeñadas en proteger el proceso y garantizar que la gente se pueda expresarse”, aseguró el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

En la capital habrá un total de 1.083 puestos de votación de los cuales 1.073 estarán resguardados por la policía.

“Un mensaje muy importante para la ciudadanía es que salva a votar. Que tenga la tranquilidad que están las condiciones para que pueda salir a votar y ejercer su voto libremente”, agregó el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero.

Los PMU distritales iniciarán un día antes, el sábado 30 de mayo, de forma virtual, para comenzar oficialmente el domingo a las 5 de la mañana.