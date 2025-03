“No pretenden reemplazar a la autoridad”: Secr de Seguridad de Bogotá sobre ‘Guardianes del orden’

A propósito de la polémica generada por la posibilidad de la creación de un cuerpo de gestores conocido como “Guardianes del Orden” en Bogotá, el Secretario de Seguridad Cesar Restrepo explicó que este cuerpo serviría como apoyo a las labores de las autoridades que no requieran presencia de la policía.

“No tienen armas y no pretenden reemplazar a la autoridad por que la ley 1801 solo le otorga esa autoridad a una institución en el país que se llama policía Nacional de Colombia. Entonces lo que estamos es desarrollando un cuerpo de personas que nos ayuden a facilitar o tomar esas actividades que nos son del orden policial y así nos libere un poco de esas responsabilidades y nos permita darle mayor eficiencia a un recurso muy escaso que es de orden policial”. Explicó

Desde el Gobierno distrital explicaron también que, este cuerpo serviría como apoyo en sitios donde existan aglomeraciones por eventos o situaciones en la noche que requieran acompañamiento pero que no necesiten la presencia de las fuerzas del orden. Estarían bajo la instrucción de la Secretaría de Gobierno o la de Seguridad y serían conformados por personas que cumplan requisitos básicos de formación. Esto podría incluir a ex policías o militares, pero estos no serían las únicas personas que lo conformaría.