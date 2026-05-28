Bronx: del sector más peligroso de Bogotá a prometer ser un epicentro cultural . Foto: Renobo.

Bogotá D.C

Este jueves 28 de mayo se cumplen 10 años de la intervención del Bronx, una de las zonas más peligrosas de Bogotá y donde reinaba la ley del silencio por los delitos de explotación sexual, tortura, tráfico de drogas y de personas que se presentaban.

En una de las operaciones policiales más importantes en 2016, se recuperó ese territorio e inició uno de los proceso de renovación urbana más ambicioso del país.

En ese entonces la Alcaldía de Enrique Peñalosa expidió decretos que permitieron la adquisición y expropiación de los predios requeridos para avanzar en el desarrollo urbanístico del sector. Las alcaldías siguientes continuaron con el avance del proyecto.

Plan Parcial Voto Nacional – La Estanzuela

En 2018, con la radicación del Plan Parcial Voto Nacional – La Estanzuela, se proyectó la transformación de 14,4 hectáreas en un gran distrito dedicado al arte, la cultura y la economía creativa.

El sector cuenta con tres grandes proyectos a cargo de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RenoBo ): el Centro de Talento Creativo, la nueva sede de la Alcaldía Local de Los Mártires y el Bronx Distrito Creativo.

“Esta celebración de los 10 años marca un hito muy importante porque es en este año que el proyecto empieza a cobrar vida y empieza a generar resultados”, aseguró el gerente de RenoBo, Carlos Felipe Reyes.

El Centro de Talento Creativo y la nueva sede de la Alcaldía Local de Los Mártires ya fueron terminados y entregados, mientras que el Bronx Distrito Creativo se encuentra en un 94% de avance.

“Vamos a tener lugares de exhibición, laboratorios y algo muy importante y es que valdrá la pena venir al centro. Vamos a tener acceso muy fácil porque quedará muy cerca la estación 12 del Metro y cuando terminemos la etapa 2 del proyecto tendremos parqueaderos muy seguros”, destacó la subgerente de proyectos de RenoBo, Jessica Aristizabal.

La vida en el Bronx antes y después de la intervención

Luis Alberto Díaz lleva trabajando y viviendo en el Bronx hace cerca de 40 años y es testigo clave de la transformación de la zona.

Antes de la intervención, Luis Alberto vivía en un ambiente lleno de consumidores, drogas, prostitución y casas de piques.

“Recuerdo una tensa calma donde había un mundo oscuro y un mundo bueno, donde no nos habíamos daños pero en un momento el mundo malo se iba a comer el bueno”, señaló desde su puesto de café.

Convivían dos mundos en el Bronx, los habitantes de este sector que en un comienzo era tradicional muy cerca a la Plaza de Bolívar, y los otros habitantes que eran en su mayoría consumidores, habitantes de calle e integrantes de bandas criminales.

“Llegó el momento en que comenzamos a ver cosas que no queríamos ver y escuchar cosas que no teníamos que escuchar. Era difícil vivir ese momento”, agregó.

Con el inicio de las obras en el Distrito Creativo, Luis vio una oportunidad de montar su propio café.

“Vemos más bien una oportunidad gigante con las obras que ya se ven y este café es una muestra de que nos dimos una oportunidad de echar para adelante aquí”, indicó.

Después de 10 años de la intervención, Bogotá resignifica su territorio para generar nuevas posibilidades de futuro para la ciudadanía.