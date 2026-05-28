Ojo con las boletas falsas para el partido de despedida de la Selección Colombia en El Campín

Ojo con las boletas falsas para el partido de despedida de Colombia en El Campín

El próximo lunes, 1 de junio, se jugará en el estadio El Campín, en Bogotá, el partido amistoso de la Selección Colombia ante Costa Rica antes de iniciar su ruta a la Copa del Mundo. Este partido ha generado mucho entusiasmo por parte de los aficionados, quienes quieren ver a los futbolistas que representarán al país en el mundial.

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Sin embargo, la Secretaría de Seguridad de Bogotá ha hecho una advertencia debido a la cantidad de boletas falsas que se están comercializando. Personas inescrupulosas se hacen pasar por supuestos revendedores, ofreciendo las entradas a través de redes sociales mediante perfiles falsos o grupos de WhatsApp.

Aunque los supuestos revendedores ofrecen las boletas, todo termina siendo un engaño debido a que son falsas. De acuerdo con el análisis de la Secretaría, los delincuentes ofrecen las entradas en ubicaciones de alta demanda a un precio relativamente bajo.

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Después de ofrecer las boletas en oferta, empiezan a solicitar pagos por adelantado presionando a las víctimas a desembolsar el dinero, argumentando que hay varias personas interesadas, pero una vez reciben el dinero, desaparecen, bloquean a las víctimas o eliminan los perfiles.

Esta modalidad de estafa no es nueva y única para el partido de la Selección, estas denuncias incrementan en temporadas de alta demanda de eventos masivos como conciertos de artistas reconocidos, donde la rápida venta de boletería impulsa a algunos ciudadanos a buscar alternativas no verificadas.

¿Qué recomendaciones tener en cuenta para comprar las boletas?

Debido a esta situación que genera preocupación, la Secretaría de Seguridad ha hecho una serie de recomendaciones para evitar que los ciudadanos sean víctimas de estafa con boletas a eventos masivos. En ese sentido, es importante tener en cuenta los siguientes aspectos: