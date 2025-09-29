Habitantes de la localidad de Teusaquillo denuncian irregularidades en tala masiva de árboles

Bogotá D. C.

Desde el Concejo de Bogotá, la cabildante de la Unión Patriótica, Heidy Sánchez, elevó la denuncia hecha por habitantes del barrio Salitre Oriental en la localidad de Teusaquillo, acerca de la tala de árboles en el sector, por la que existe preocupación por daños al mobiliario público, incumplimientos en la recolección de residuos y la reposición del arbolado en el sector.

Tras la tala de algunos árboles en la Calle 22B con Carrera 58, la concejala evidenció daños en las luminarias del sector y que los residuos no fueron recogidos.

Según Sánchez, el daño del arbolado y las emergencias denunciadas por la comunidad habrían sido originados, en gran medida, por “podas antitécnicas y a malos procedimientos de cuidado que aceleraron el deterioro de los individuos”.

Sánchez manifiesta que “la situación se agrava con la forma en como se ejecutan esta clase de procesos. En campo revisamos que funcionarios sin elementos de protección personal, señalizaciones inadecuadas de árboles en riesgo y talas realizadas sin protocolos técnicos, que terminan dañando el mobiliario urbano, como gradas de parques, luminarias o canecas”.

“Incluso, producto de la caída de una rama durante una tala, crearon casi que un cráter en la ciclovía del parque”, apunta la cabildante.

Por otra parte, de acuerdo con la comunidad, los residuos de las talas permanecieron en el lugar desde el viernes 26 de septiembre. La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) aseguró que el proceso de recolección de residuos inició la semana pasada y finalizaría el lunes, siguiendo el pedido hecho por el Jardín Botánico.

La Secretaría de Ambiente reconoce la autorización de talas preventivas como estas luego de un estudio técnico. Sin embargo, la entidad apunta que la recolección, transporte y disposición final de los residuos corresponde a la UAESP.

Preocupación en la comunidad por la tala de 169 árboles

El Jardín Botánico señala que “cuando el ejemplar vegetal presenta vulnerabilidad y/o susceptibilidad de volcamiento, el Fondo de Prevención de Atención de Emergencias debe poner en marcha el protocolo para la atención de este tipo de situaciones”, ante el riesgo detectado, por ejemplo, con el arbolado del barrio Ciudad Salitre. Esta entidad es responsable de la tala, trozado y acopio de los árboles en estos casos.

Sin embargo, dentro de la comunidad hay preocupación porque, aseguran, que la Secretaría de Ambiente aprobó la tala de 169 árboles.

Herman Martínez, un habitante y líder ambientalista del sector cuenta que “son árboles de gran porte de los cuales, algunos pocos, están presentando riesgos porque se han inclinado. Empezaron una tala masiva sobre la Calle 22B porque se han caído dos árboles en el transcurso del año y entonces la Secretaría de Ambiente generó un pánico sobre la comunidad y dijeron tenían que hacer la tala masiva porque todos los árboles se iban a caer encima de los vecinos”.

Según el ciudadano, Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P. (LIME) es la empresa encargada de la poda de los árboles del sector. Sin embargo, denuncia que, desde hace cinco años, no han hecho esta labor, pese a que su cobro está incluido en la factura de aseo.

Por tanto, “los árboles tienen ramas muy grandes. Los árboles se podan de forma natural, entonces esas ramas han generado algunos desprendimientos, que generan riesgo porque son brazos de gran porte con un ramaje que puede tener un peso superior a una tonelada”, de acuerdo con Martínez, quien agrega que “estamos perdiendo los árboles de Ciudad Salitre”, que el próximo lunes se desarrollará una mesa técnica con la empresa LIME para revisar las podas del arbolado y que solicitaron a las autoridades competentes que revisen las talas autorizadas.

A su vez, la concejala Sánchez indica que “entendemos que los árboles en riesgo deben ser intervenidos, pero exigimos que se haga con los procedimientos adecuados: que se socialice con la comunidad, que se respeten los protocolos técnicos y que haya una compensación real que garantice la cobertura vegetal, en tanto que, en esta ciudad, es un lujo vivir cerca a un lugar que tenga un arbolado adecuado”.