Carranga y desfile multicolor inicia al Festival Internacional de la Cultura Campesina en Boyacá

Tunja

Desde las 2 de la tarde de este jueves 2 de octubre las calles de Tunja se llenarán de color, música y diversidad en el marco del desfile inaugural de la edición 52 del Festival Internacional de la Cultura Campesina, fecha que coincide con el “Día de la Boyacensidad”.

En el desfile participarán más de 6.000 artistas que exaltarán la riqueza las tradiciones campesinas a través de carrozas elaboradas a mano, comparsas y exposiciones folclóricas.

Este será el recorrido

La cita es a las 2 de la tarde en el Bosque de la República y las delegaciones participantes desfilarán por la carrera décima hasta la Plaza de Bolívar donde ha sido instalada una tarima donde se presentarán la Banda Sinfónica Nacional de Colombia, Carranga Kids y los Dotores de la Carranga.

La secretaria de Cultura y Patrimonio, Sandra Mireya Becerra dijo que se trata de un momento muy importante para el departamento.

“Es un momento histórico para nuestro departamento. Precisamente el día de la “boyacensidad”, los corazones de campesinos, campesinas de todas las provincias de nuestro territorio boyacense se unen en el centro histórico de Tunja para poder desfilar representando sus artes y sus oficios y por supuesto, su diversidad en temas de cultura campesina”.