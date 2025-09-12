Llegó la hora del lanzamiento del Festival Internacional de la Cultura Campesina

Los Gaiteros de San Jacinto serán los invitados especiales en el lanzamiento de la versión 52 del Festival Internacional de la Cultura Campesina de Boyacá.

Tunja

Este sábado 13 de septiembre en el municipio de Iza será el lanzamiento de la edición 52 del Festival Internacional de la Cultura Campesina, que este año tendrá el lema, “El arte y los oficios del campo, ¡donde todo nace!” que este año tendrá como país invitado a México

A las 4:00 de la tarde abrirán las puertas del Polideportivo municipal, donde además habrá comparsas, feria artesanal y presentaciones artísticas.

“Vienen cosas maravillosas artísticamente qué vamos a tener en ese lanzamiento y quiero contarles que el municipio de Iza se define por nuestra ancestralidad, por sus artes y sus oficios y dándole ese preámbulo también a la música, está el maestro Francisco Cristancho que dejó grandes obras y que seguimos en el legado con estas maravillosas músicas colombianas y que dieron la vuelta al mundo también”, señaló Jenny Alejandra Cupasachoa Flórez, gerente del FICC 2025.

Dentro de los artistas invitados a este gran lanzamiento, están loa Gaiteros de San Jacinto, quienes han conservado la música tradicional de gaitas y tambores heredada del mestizaje indígena, africano y español.

“Tenemos un cuarteto maravilloso que va a estar haciendo esa conmemoración a nuestros artistas emblemáticos y que hacen parte de ese arraigo cultural y por supuesto también tendremos a los Gaiteros de San Jacinto quienes van a estar unos días acá en Boyacá y estamos muy satisfechos de que visiten nuestro departamento, que se enamoren de nuestra tierra y por supuesto que estemos conectadísimos todo el tiempo con lo que está pasando con el festival”, agregó Cupasachoa.

Pero no solamente en Boyacá se tiene previsto realizar el lanzamiento de la versión número 52 del festival, ya que el próximo jueves 18 de septiembre se llevará a cabo en el teatro Julio Mario Santo Domingo, desde las 5:00 de la tarde.

El Festival Internacional de la Cultura Campesina de Boyacá, ya confirmó la lista de artistas que se presentarán en el gran cierre del evento los días 1 y 2 de noviembre en el estadio La Independencia de Tunja.

La primera noche, se presentarán Aleks Syntek, la banda bogotana Morat y el boyacense, Sergio Jiménez y el domingo 2 de noviembre será el turno para Marco Antonio Solís, Daniel Calderón y Los Gigantes, La Pandilla del Río Bravo y Leos Carranga.