Arranca la edición 52 del Festival Internacional de la Cultura Campesina en Boyacá

El FICC 2025 reunirá a 2.000 artistas de 18 países y llegará a 40 municipios de Boyacá.

Boyacá

Con un colorido acto cultural, el municipio de Iza fue el escenario del lanzamiento oficial de la edición 52 del Festival Internacional de la Cultura Campesina (FICC), un evento que se ha consolidado como referente cultural del país.

La jornada inaugural incluyó la poesía de José Labriego, homenajes a las hilanderas y al maestro Francisco Cristancho, la presentación del cartel oficial y una variada muestra musical con el Cuarteto Manolov, Dartañán y los legendarios Gaiteros de San Jacinto, quienes pusieron a cantar y bailar a los asistentes.

Este año el FICC reunirá a 2.000 artistas de 18 países, un gran desfile con más de 6.000 participantes de los 123 municipios de Boyacá, y expresiones artísticas que van desde las artes plásticas hasta la narración oral. Además, contará con Huila como departamento invitado y México como país invitado.

El festival se descentralizará y llegará a 40 municipios con programación especial. Estas son algunas de las noches estelares:

Sogamoso: Gran fiesta carranguera con Herederos de la Carranga, Los Dotores de la Carranga, K-Ramones y agrupaciones locales.

Duitama: Noche de salsa con el Grupo Niche y La 33.

Puerto Boyacá: Noche vallenata con Silvestre Dangond, Rafa Pérez y Karen Lizarazo.

Chiquinquirá: Cultura popular con Luis Alfonso, Alan Ramírez y El Agropecuario.

Tunja:

Noche juvenil con Nasa Histoires , Los Amigos Invisibles y Doctor Krápula .

, y .

Noche góspel con Alex Zurdo y Gilberto Daza, además de conferencias.

Paipa: Presentaciones de Amaury Gutiérrez y Checo Acosta.

La feria Cosecharte regresa en su segunda edición como un espacio que integra el arte con el trabajo de las cosechas campesinas, mientras que las sabedoras y sabedores, parteras y guardianes de tradiciones ancestrales tendrán un lugar especial dentro de la programación.

El cierre del festival será el 1 y 2 de noviembre, con conciertos estelares que tendrán como protagonistas a:

El gran Marco Antonio Solís, en representación del país invitado México y a la agrupación colombiana Morat

Además, se contará con la participación de artistas boyacenses como Sergio Jiménez, Nicolás Becerra, La Pandilla del Río Bravo y Leos Carranga.

El Festival Internacional de la Cultura Campesina se celebrará del 2 de octubre al 2 de noviembre.