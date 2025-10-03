Cortes de energía entre el 6 y 12 de octubre en Bolívar: estos serán los sectores afectados

Cartagena

El equipo técnico de Afinia, filial del Grupo EPM, adelantará trabajos de robustecimiento de la infraestructura eléctrica en distintos municipios de Bolívar entre el 6 al 12 de octubre, acciones que forman parte del plan de inversión para un servicio de energía más confiable y de mejor calidad.

Para realizar estas intervenciones se requiere la interrupción del suministro eléctrico así:

Lunes 6 de octubre

Circuito Magangué 4 de 8:20 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Magangué: calle 16a con carrera 16, barrio Montecatini.

Circuito San Sebastián de 8:50 a. m. a 2:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Mompox: zona rural Dios Me Vea.

Circuito San Juan Nepomuceno 2 de 7:00 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en San Juan Nepomuceno: barrio 20 de marzo, Media Tapa. De 8:00 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en San Juan Nepomuceno: carrera 19 con calle 17 y 20, barrio Bella Vista.

Circuito Talaigua Nuevo 1 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Talaigua Nuevo: desde la calle 11 hasta la calle 17 entre la carrera 3 hasta la carrera 13.

Circuito Manzanillo 4 de 6:50 a. m. a 10:00 a. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: La Boquilla, sector Mediatapa. De 10:30 a. m. a 2:30 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: calle 2 sector Marlinda y de 3:00 p. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: La Boquilla sector Marlinda.

Martes 7 de octubre

Circuito Bayunca 1 de 3:00 p. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Villanueva: calle 20, barrio El Caño.

Circuito Chambacú 2 de 6:00 a. m. a 5:20 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: calle 35a y carrera 17g, calle 36 y carrera 17c, calle 38a y carrera 18, barrio Espinal.

Circuito Sur de Bolívar de 1:00 p. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en El Peñón: sector rural los Ángeles.

Circuito El Carmen 1 de 8:30 a. m. a 9:00 a. m. y de 5:30 p. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en El Carmen de Bolívar: urbanizaciones del Carmen de Bolívar: Villa Anita, La Primavera, Villa Anita sectores de barrios del Carmen de Bolívar: El Silencio, La Concordia, Jorge Eliécer Gaitán, Bucarica. De 8:30 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en El Carmen de Bolívar: sectores aledaños y zona rural del Carmen de Bolívar: El Hobo, Bajo Grande, Santa Lucia, El Raizal, Caracoli Grande, San Isidro, Los Charquitos, Arenas.

Circuito El Carmen 3 de 7:50 a. m. a 8:20 a. m. y de 5:30 p. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en barrios del Carmen de bolívar: El Carmen. De 7:50 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en barrios del Carmen de Bolívar: el Carmen, Pueblo Nuevo, Los Mangos, La Concordia, El Silencio.

Circuito San Estanislao 1 de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en San Estanislao: zona urbana del municipio San Estanislao, vía hacia Villanueva, barrio el Carmen, y sus corregimientos Las Piedras, Fincas Y Poblaciones Aledañas A La Vía San Estanislao-Las Piedras Excepto Avenida Santander Sector Lomas Frescas, Villa Valentina. Zona urbana del municipio de Soplaviento.

Circuito San Martin de Loba 2 de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en San Martín de Loba: finca: Bella Vista, kilómetro 2.

Circuito Talaigua Nuevo 2 de 7:00 a. m. a 3:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Talaigua Nuevo, Cicuco: zona de Talaigua nuevo: calle 20 entre carrera 4 y carrera 7a sector barrio La Paz. Zonas rurales: Caño Hondo, Punta De Cartagena, Cicuco.

Circuito Villa Estrella 4 de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: Flor Del Campo, La India, Urbanización Colombiatón, El Pozón, Ciudadela Bicentenaria.

Miércoles 8 de octubre

Circuito Bayunca 1 de 5:50 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Santa Rosa: calle 23 al lado de la Biblioteca, barrio Media Luna.

Circuito Calamar 2 de 8:45 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Calamar: corregimiento Hato Viejo sectores: de la iglesia, calle 5 con lote26, calle 5 con carrera 12, calle 9 con carrera 12, calle 15 con carrera 11, tienda la buena fe, calle 11 con carrera 12, carrera 13 con calle 5, calle 5 con carrera 12, calle 9 con carrera 12.

Circuito Talaigua Nuevo 2 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Talaigua Nuevo, Santa Bárbara de Pinto: corregimientos de Talaigua nuevo: El Porvenir, Ladera de San Martín, El Peñón Dura, Patico, Talaigua Viejo. Zona urbana y rural del municipio de Santa Bárbara de Pinto. Corregimientos De Santa Bárbara de Pinto: Barro Blanco, San Pedro.

Circuito Ternera 11 de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: carrera 12 manzana 17 y calle 26 desde carrera 73 hasta carrera 78, barrio El Socorro.

Circuito Ternera 2 de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Turbaco: Los Laureles, Los Lagos, centro recreacional Las Marias, Matute, Urbanización Torrecillas.

Jueves 9 de octubre

Circuito Talaigua Nuevo 1 de 7:00 a. m. a 3:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Santa Ana (Magdalena): casco urbano y rural de Santa Ana. Sectores: Vía Talaigua Nuevo - Santa Ana, Vía Santa Ana – Pueblito; fincas: El Paraíso, Nueva Venecia, El Esfuerzo, La Cabaña, El Tapia, Batalla, Jaraba, La Quebrá, Alejandría, Valerosa, Los Cocos y sectores aledaños.

Circuito El Carmen 3 de 8:40 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en El Carmen de Bolívar; barrios: Las Uvas, El Prado, 7 de Agosto.

Circuito Olaya (Magangué) de 9:20 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Magangué: carrera 14 entre calles 8 y 12, barrio Montecarlo.

Circuito Guamal I (Magdalena) de 8:30 a. m. a 4:30 p. m. Se interrumpirá el servicio en Guamal (Magdalena): zona urbana del municipio Guamal (Magdalena).

Circuito Chambacú 7 de 1:00 p. m. a 1:30 p. m. y de 2:40 p. m. a 3:10 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: Playa del Tejadillo con carrera 5 y carrera 6, plaza de Las Bóvedas, con carrera 6, El Mirador del Tejadillo con carrera 6, casa Gabriel Garcia Márquez, Centro. De 1:00 p. m. a 3:10 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: Hotel Kartaxa, barrio Centro.

Circuito Ternera 4 de 6:40 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: manzana 35 lote 34 sector Ciudadela 11 de Noviembre, barrio Simón Bolívar.

Circuito Santa Rosa del Sur 1 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Santa Rosa del Sur: calle 10 entre carreras 1 y 12, barrio Betania.

Viernes 10 de octubre

Circuito Chambacú 9 de 6:00 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: carrera 2 entre calle 63 y calle 64, calle 63 entre carrera 2 y carrera 3, barrio Crespo. De 6:12 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: carrera 2 con carrera 67, barrio Crespo.

Circuito Ternera 13 de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Turbaco: calle 11 con carrera 28, barrio El Recreo.

Circuito Mompox 5 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en San Sebastián: calle 8 desde carrera 2 hasta la carrera 4, barrio Cecilia Caballero.

Circuito Ternera 11 de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: manzanas: c, d, e, h, l, barrio Blas de Lezo.

Circuito San Juan Nepomuceno 2 de 9:00 a. m. a 5:18 p. m. Se interrumpirá el servicio en San Juan Nepomuceno; barrios: La Mochila, carrera 12 desde calle 14 hasta calle 19 sector Barrio Arriba.

Circuito Santa Rosa del Sur 1 de 7:00 a. m. a 3:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Santa Rosa del Sur: calle 9 entre carrera 10 y carrera 13, barrio Los Comuneros y El Carmen.

Sábado 11 de octubre

Circuito Chambacú 2 de 6:00 a. m. a 5:20 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: calle 35a y carrera 17g, calle 36 y carrera 17c, calle 38a y carrera 18, barrio Espinal.

Línea 596 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en zona urbana y rural de los municipios de María La Baja y parte de San Onofre (Sucre). Corregimientos de San Onofre (Sucre): Sabanas de Mucacal, San Antonio, Labarces, Boca Cerrada. Majaguas. Circuito Zaragocilla 2 de 7:20 a. m. a 4:30 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: Calle 30h Con Carrera 53, barrio Escallón Villa.

Circuito Villa Estrella 2 de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: transversal 56 entre carrera 86 y carrera 81, barrio El Pozón.

Circuito San Juan Nepomuceno 2 de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en San Juan Nepomuceno: calle 4 con carrera 14a sector barrio Hurpango.

Circuito El Carmen 3 de 7:45 a. m. a 5:45 p. m. Se interrumpirá el servicio en El Carmen de Bolívar: calle 28 con carrera 47, barrio La Popa.

Domingo 12 de octubre

Circuito Ternera 1 de 6:00 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: carrera 88 manzana 1 sector Ciudadela 11 de Noviembre.

Circuito El Carmen 2 de 8:20 a. m. a 5:40 p. m. Se interrumpirá el servicio en El Carmen de Bolívar: carrera 60 con calle 18, barrio Las Delicias.

Circuito Chambacú 6 de 6:30 a. m. a 7:00 a. m. y de 3:00 p. m. a 3:30 p. m Se interrumpirá el servicio en Cartagena, Centro Histórico: Calle de La Artillería, Calle de La Factoría, Calle San Calle Domingo, Calle del Candilejo, Calle Vélez Daniel, Calle de La Inquisición, Calle Baloco, Calle de Los Estribos, Edificio Plaza de Bolívar, Calle del Coliseo, Calle Castelbondo, Edificio Torre del Reloj, Calle de Las Damas, Calle Cochera de La Gobernación, Calle de La Mantilla, Museo Naval del Centro, Calle del Arzobispo, Tesorería Distrital, Consejo de La Judicatura Edificio Calamar.

Circuito Chambacú 7 de 6:30 a. m. a 7:00 a. m. y de 3:00 p. m. a 3:30 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena, barrio Centro Sectores: Calle de La Universidad, sectores aledaños a Antigua Joyería El Onix, Calle San Agustín, Calle del Coliseo, Calle Porvenir, Casa de La Estrella, Calle Estanco del Tabaco, Calle de Ayos, Calle Arzobispado, Calle Estrella, Hotel Casa del Márquez, Universidad de Cartagena.

Circuito La Marina 1 de 6:30 a. m. a 3:30 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: Barrio Bocagrande, sectores: calle 8 con carrera 8, carrera 3 con calle 8 Edificio Montelíbano.

Circuito La Marina 2 de 6:30 a. m. a 3:30 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: Bocagrande Sectores: Avenida San Martin, Carrera 2 Con Calle 12, Hotel La Naval, Calle 14 Con Carrera 1, Edificio Condesa, Estación de Bomberos El Limbo, Hospital Naval, CAI.

Circuito La Marina 5 de 6:30 a. m. a 3:30 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: calle 10 con carrera 2, barrio Bocagrande.

Circuito San Juan Nepomuceno 1 de 7:40 a. m. a 2:30 p. m. Se interrumpirá el servicio en sectores de Arjona: 5 de Noviembre Las Delicias, Sueños Ed Libertad. Sectores de El Guamo: Cerro Las Tinas, Lata.

Circuito Zaragocilla 1 de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en barrios de Cartagena: 11 de Noviembre, 13 De Junio, 13 de Junio Sector Estela, Armenia, El Líbano, El Porvenir, Fredonia, Nuevo Paraíso, Nuevo Paraíso, Sector Las Américas, Nuevo Porvenir, Nuevo Paraíso Sector Pantano de Vargas, Olaya Herrera, Olaya Herrera Sector Ricaurte, Olaya Herrera Sector El Progreso, Olaya Herrera Sector La Puntilla, Olaya Herrera Sector La Magdalena, Olaya Herrera Sector Playa Blanca, Republica de Venezuela, San José Obrero, Urbanización Las Palmeras, Villa Margarita.

Circuito Zaragocilla 3 de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena barrios: 20 De Julio, Almirante Colon, Antonio José de Sucre, Bellavista, Ceballos, El Campestre, El Campestre, Sector San Carlos; El Campestre Sector Villa Lorena; El Libertador, El Milagro, Henequén, La Victoria, Los Corales, Los Corales Sector La Fragata; Nuevo Campestre, Quindío, San Pedro Mártir, San Pedro Mártir, Sector Urbanización La Colina - Urbanización Altos Del Campestre - Urbanización El Golf - Urbanización Las Colinas de Villa Barraza; Urbanización Luis Carlos Galán, Urbanización Santa Clara, Vista Hermosa, Vista Hermosa Sector La Coquera.

Circuito Zaragocilla 4 de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena, barrios: 9 de Abril, Altos del Nuevo Bosque, España, Isabelina, La Campiña, Las Brisas, Mirador del Nuevo Bosque, Monserrate, Nueva Granada, Nuevo Bosque, Piedra de Bolívar, Piedra de Bolívar Sector Andalucía, Urbanización Barlovento, Urbanización Britania, Zaragocilla.