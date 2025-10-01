TransCaribe te lleva al primer preludio de Canapote: conozca cómo llegar con el sistema

Cartagena

Este viernes 3 de octubre, Cartagena prenderá La Fiesta que nos une con el primer preludio de las Fiestas de la Independencia, el de la Localidad 1, que se denominará “Canapote: identidad y tradición Kalamari”. Desde las cuatro de la tarde, cerca de 500 artistas desfilarán por sectores como 7 de agosto, Crespito, Daniel Lemaitre, Santa María, entre otros, hasta rematar con un gran concierto en la Plaza de Canapote.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Los usuarios de TransCaribe podrán asistir a esta actividad festiva, a bordo de la ruta C018 Bodeguita-Torices, la cual podrá acercarlos a varios de los puntos más importantes del recorrido del desfile, y el sitio de remate. Esta ruta, vale la pena recordar, opera los días hábiles de 5 a 10 de la mañana y de 4 de la tarde a 8 de la noche.

Los usuarios de la ruta C018 Bodeguita – Torices pueden bajarse en los paraderos Liceo de Bolívar, Baluarte del Caribe, o Institución Educativa Santa María, que son los más cercanos al punto de inicio del recorrido, que comenzará sobre las 4:00 de la tarde.

Asimismo, podrán utilizar los paraderos ubicados sobre la Carrera 17, tales como frente de Las Dunas, 64-56, o Parque Lemaitre en sentido ida, o Farmacenter y Drogas La Rebaja en sentido vuelta, los cuales se ubican cerca del punto de remate, en la Plaza de Canapote.

“La invitación a toda la ciudadanía cartagenera es a que, no solo en este preludio, sino en todas las actividades de las Fiestas de Independencia, asistan a bordo de su sistema, el sistema de todos los cartageneros. Por practicidad, por facilidad, para evitar trancones o prevenir el dolor de cabeza de encontrar dónde parquear, y para disfrutar de las fiestas sin preocupaciones, invitamos a los cartageneros a moverse en TransCaribe”, señaló Ercilia Barrios Flórez, gerente del SITM.

Además del desfile con quince comparsas bordeando el caño Juan Angola, el preludio incluirá un concierto de remate con artistas como Los Inéditos, Koffee el Kafetero, Poncho Zuleta y la Puerto Rican Power.