Tensión entre estudiantes y la Asamblea de Antioquia por discusión sobre las estampillas

Medellín, Antioquia

Un ambiente de tensión se vivió este miércoles en la Asamblea Departamental de Antioquia, luego de que representantes estudiantiles denunciaran haber sido excluidos de una sesión en la que esperaban plantear un llamado urgente al rescate financiero de las universidades públicas, en medio de la polémica por el Proyecto de Ordenanza No. 52, que propone eliminar las estampillas que financian instituciones de educación superior a partir de 2026.

Según un comunicado emitido por los estudiantes, la presidenta de la corporación, diputada Verónica Arango García (Centro Democrático), decidió levantar la sesión cuando un grupo de ellos llegó al recinto con el fin de participar en la discusión sobre la situación de las universidades. En su declaración, afirmaron que se les negaron los micrófonos y que únicamente se les ofreció un megáfono para expresar sus peticiones. Ante ello, convocaron a una asamblea extraordinaria, multiestamentaria y multiuniversitaria para el jueves 2 de octubre en el mismo recinto.

Sin embargo, la Asamblea Departamental negó la versión de los hechos. A través de un comunicado oficial, señaló que la sesión no estaba programada para debatir el tema financiero de la universidad, sino que correspondía a la instalación del tercer periodo de sesiones ordinarias.

Además, indicó que se había dispuesto un espacio en el orden del día para la intervención de cinco ciudadanos previamente inscritos, pero que la plenaria debió ser suspendida debido a gritos, insultos y actos de sabotaje por parte de un sector del público, lo que impidió el desarrollo normal de la sesión y la participación de los mismos representantes estudiantiles.

La corporación agregó que mantiene abierta la puerta al diálogo y que la discusión del Estatuto de Rentas Departamental, que incluye la eliminación de recursos provenientes de estampillas para instituciones como el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, la Institución Universitaria Digital de Antioquia y el Tecnológico de Antioquia, será programada y socializada de manera oficial en próximas sesiones.

El contexto de esta confrontación está marcado por el artículo 563 del proyecto de ordenanza, que establece que las estampillas que financian a estas instituciones tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025. Esta medida ha generado preocupación en el sector educativo y motivó, entre otras acciones, la declaratoria de paro indefinido en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid.