Desmantelada red de pago fraudulento de comparendos de tránsito en el Valle de Aburrá

Valle de Aburrá

El director de la policía, el general Carlos Fernando Triana, informó sobre un operativo que realizó la institución contra una presunta red de personas que de manera fraudulenta captaban dinero de los ciudadanos con supuestas rebajas en el valor de los comparendos de tránsito.

Según el alto oficial, el operativo realizado en varias poblaciones del Valle de Aburrá permitió la captura de 13 personas: “Realizaban procedimientos fraudulentos para el pago de comparendos de tránsito. Durante la acción policial se intervinieron cuatro Centros Integrales de Atención, donde expedían certificados de manera irregular, que permitían acceder a descuentos para el pago de estas infracciones”, manifestó el general en su cuenta de X.

También informó que los integrantes capturados utilizaban un software con el que almacenaban huellas dactilares y así poder validar ante el Ministerio de Transporte la supuesta presencialidad de los infractores en las supuestas capacitaciones y que pagaban para obtener el descuento. Con este presunto proceso fraudulento, la red podía recaudar hasta 150 millones de pesos mensuales.

Los 13 detenidos fueron dejados a disposición de las autoridades competentes para su judicialización.