Capturan a 11 personas encargadas de distribuir estupefacientes en la comuna 13

Medellín, Antioquia

En el marco de una operación contra el multicrimen en la comuna 13, once presuntos integrantes del grupo delincuencial “Las Independencias” fueron capturados por orden judicial, entre ellos su principal cabecilla conocido como alias ‘Zarco’, y cuatro de sus coordinadores.

De acuerdo con la investigación, “Las Independencias” se dedicaba principalmente a la distribución y comercialización de drogas ilícitas en zonas estratégicas de la comuna, como el sector de las escaleras eléctricas y los barrios Las Independencias, 20 de Julio y Antonio Nariño, afectando la convivencia y seguridad de la comunidad.

La intervención, realizada en el sector de San Javier, incluyó 14 diligencias de allanamiento y registro, el secretario de Seguridad y convivencia, Manuel Villa Mejía explicó “Además de las capturas, fueron incautados siete celulares, un arma de fuego, cuatro cartuchos y 291 cigarrillos de marihuana. Con este golpe afectamos de manera directa la venta y la distribución de estupefacientes en la Comuna 13″

Además de alias ‘Zarco’, fueron capturados sus presuntos coordinadores alias ‘Estiven’, ‘Tano’, ‘Mazo’ y ‘El Mocho’, así como seis integrantes más de la organización. Todos enfrentan cargos por concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Tras las audiencias preliminares, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a los capturados, quienes permanecerán bajo custodia mientras avanzan las investigaciones.

Este operativo representa un golpe significativo a las finanzas ilegales derivadas del microtráfico en la comuna 13 y contribuye a debilitar la estructura criminal que operaba en el occidente de Medellín.