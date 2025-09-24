Estudiantes del Jaime Isaza Cadavid marcharon contra la posible eliminación de la estampilla

Medellín, Antioquia

En la mañana de este martes, estudiantes de la Institución Universitaria Politécnico Jaime Isaza Cadavid salieron a las calles del centro administrativo La Alpujarra para manifestarse en rechazo al Proyecto de Ordenanza N.º 52, que propone la eliminación de la Estampilla, uno de los principales mecanismos de financiación de la universidad pública.

La movilización, que se desarrolló de manera pacífica, buscó llamar la atención de la Asamblea Departamental de Antioquia y la Gobernación sobre el impacto que esta decisión podría tener en la calidad académica y los programas de formación que actualmente dependen en gran parte de estos recursos.

En un documento entregado por la institución a los estudiantes, se reconoce que durante las discusiones con la Gobernación y la Secretaría de Educación se ha planteado la posibilidad de trasladar los recursos de la estampilla —que ascienden a cerca de $14.250 millones anuales— a la base presupuestal departamental. Según la propuesta, estos fondos serían indexados cada año con el IPC, garantizando su destinación a los fines misionales de la universidad y asegurando su estabilidad financiera.

“El Consejo Directivo ha conocido, de fuentes oficiales del Departamento y de la Asamblea Departamental, la iniciativa de trasladar los recursos de la Estampilla Politécnico a la base presupuestal”, señala la comunicación.

La institución también hizo un llamado a la Asamblea y a la Gobernación a avanzar en un instrumento jurídico que garantice la viabilidad financiera de la propuesta y solicitó que, dentro del proceso, se mantenga vigente la Estampilla Pro Desarrollo y se permita continuar con el recaudo en otros territorios y entidades nacionales.

Con la protesta de hoy, la comunidad estudiantil reiteró su preocupación por el futuro de la educación pública en Antioquia y pidió que cualquier modificación en la financiación del Politécnico se haga con garantías claras que no comprometan su funcionamiento ni el acceso de miles de jóvenes a la educación superior.