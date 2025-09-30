Más de 10.000 personas participaron en Empleo Fest, la feria laboral del Valle de Aburrá

Medellín, Antioquia

Con la participación de más de 10.000 asistentes y la oferta de más de 25.000 oportunidades laborales formales, finalizó con éxito Empleo Fest: Talento para el mundo, la feria de empleo de Medellín y el área metropolitana, que en esta edición superó la asistencia de años anteriores.

Durante el evento, cerca de 200 empresas de distintos sectores económicos pusieron a disposición sus vacantes, demostrando la amplia demanda de talento que existe en la región. Además de la oferta laboral, los asistentes pudieron acceder de forma gratuita al registro de hojas de vida, participar en talleres, mentorías y conferencias sobre desarrollo profesional, y fortalecer sus habilidades con expertos en formación empresarial.

María Fernanda Galeano Rojo, secretaria de Desarrollo Económico expresó “Empleo fest superó todas las expectativas, el número de empresas, de visitantes y de inscritos. Agradecemos a las más de diez mil personas que visitaron la feria”

La feria contó también con el acompañamiento de cajas de compensación, universidades, 25 bolsas de empleo y entidades distritales como el Banco Distrital, la Oficina Pública de Empleo y Sapiencia, la agencia de educación postsecundaria de Medellín.

Empleo Fest es una iniciativa liderada por el Comité Universidad, Empresa, Estado (CUEE) y desarrollada en alianza con 40 instituciones universitarias, la Alcaldía de Medellín, la ANDI Seccional Antioquia, Comfama, la Cámara de Comercio de Medellín, la Universidad EAFIT y Magneto, consolidándose como un escenario clave para conectar el talento local con el sector productivo.