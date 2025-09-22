Feria de empleo en Medellín ofrece 10.000 vacantes ¿dónde y a qué hora? Documentos que debe llevar

Medellín, Antioquia

El próximo lunes 29 de septiembre se realizará en el Gran Salón de Plaza Mayor la tercera edición de Empleo Fest: Talento para el Mundo, una feria que busca conectar a más de 6.000 participantes con 160 empresas de la región y ofrecer 10.000 vacantes formales. El evento se llevará a cabo entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m.

¿Qué debe hacer para asistir a la feria de empleo en Medellín?

La convocatoria está abierta a toda la ciudadanía y los interesados deberán registrarse en la página de la Secretaría de Desarrollo Económico de Medellín. Este paso permitirá a los aspirantes postularse a las vacantes y dar a conocer sus perfiles a las empresas participantes.

Además de las ofertas laborales, los asistentes podrán acceder a talleres, conferencias, mentorías para la hoja de vida y formación en competencias clave, con el fin de fortalecer su proceso de inserción laboral.

¿Qué es Empleo Fest?

Empleo Fest es una iniciativa del CUEE – Comité Universidad, Empresa, Estado, con el apoyo de 40 instituciones universitarias, la ANDI Antioquia, Comfama, la Cámara de Comercio de Medellín, la Universidad Eafit y Magneto.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez expresó “Y si a esto le sumamos todo el inicio ya de las grandes obras, valoradas en 6.3 billones de pesos, en obras de infraestructura para dinamizar la economía y en las cuales vamos a generar 180 mil empleos directos, eso es calidad de vida.”

En las ediciones anteriores, la feria ha logrado la participación de más de 100 empresas y la oferta de 10.000 vacantes, consolidándose como un espacio de encuentro entre el talento local y el sector productivo.

Según cifras recientes, Medellín y su área metropolitana registraron entre mayo y julio de 2025 la tasa de desempleo más baja del país (7,3 %), lo que representa una disminución frente al mismo periodo de 2024 (9,0 %).