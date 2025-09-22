Feria de empleo en Medellín ofrece 10.000 vacantes ¿dónde y a qué hora? Documentos que debe llevar
Empleo Fest es la feria para personas en búsqueda de empleo en Medellín. Conozca acá más detalles.
Medellín, Antioquia
El próximo lunes 29 de septiembre se realizará en el Gran Salón de Plaza Mayor la tercera edición de Empleo Fest: Talento para el Mundo, una feria que busca conectar a más de 6.000 participantes con 160 empresas de la región y ofrecer 10.000 vacantes formales. El evento se llevará a cabo entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m.
¿Qué debe hacer para asistir a la feria de empleo en Medellín?
La convocatoria está abierta a toda la ciudadanía y los interesados deberán registrarse en la página de la Secretaría de Desarrollo Económico de Medellín. Este paso permitirá a los aspirantes postularse a las vacantes y dar a conocer sus perfiles a las empresas participantes.
Además de las ofertas laborales, los asistentes podrán acceder a talleres, conferencias, mentorías para la hoja de vida y formación en competencias clave, con el fin de fortalecer su proceso de inserción laboral.
¿Qué es Empleo Fest?
Empleo Fest es una iniciativa del CUEE – Comité Universidad, Empresa, Estado, con el apoyo de 40 instituciones universitarias, la ANDI Antioquia, Comfama, la Cámara de Comercio de Medellín, la Universidad Eafit y Magneto.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez expresó “Y si a esto le sumamos todo el inicio ya de las grandes obras, valoradas en 6.3 billones de pesos, en obras de infraestructura para dinamizar la economía y en las cuales vamos a generar 180 mil empleos directos, eso es calidad de vida.”
En las ediciones anteriores, la feria ha logrado la participación de más de 100 empresas y la oferta de 10.000 vacantes, consolidándose como un espacio de encuentro entre el talento local y el sector productivo.
Según cifras recientes, Medellín y su área metropolitana registraron entre mayo y julio de 2025 la tasa de desempleo más baja del país (7,3 %), lo que representa una disminución frente al mismo periodo de 2024 (9,0 %).