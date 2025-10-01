“La Nueva EPS encabeza la lista de los pacientes que más fallecen por enfermedades raras”: Fecoer

Diego Gil, director de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras (Fecoer), expresó su preocupación por el alarmante aumento de muertes de pacientes con enfermedades huérfanas en Colombia. Según sus declaraciones, más de 1500 personas con estas condiciones fallecieron entre enero y agosto de 2025.

Esta cifra representa un incremento significativo en comparación con el promedio de fallecimientos registrado entre 2018 y 2024, observándose un aumento en todos los meses de este periodo.

Noticia en desarrollo