FOMAG llega a nuevos acuerdos tarifarios con prestadores de servicios

El FOMAG anunció que luego de varias incosistencias en las tarifas vigentes del 2024 que comprometían la viavilidad del Fondo del Magisterio, se logró un nuevo acuerdo con los prestadores de servicios para establecer nuevos topes.

Las nuevas tarifas planteadas y acordadas, entrarán en vigencia desde este primero de octubre, y buscan tener un margen de rentabilidad razonable y el pago oportuno a los prestadores; también explican que preserva el equilibrio financiero del FOMAG y asegura la prestación permanente de los servicios de salud con calidad y oportunidad para los docentes y sus beneficiarios.

En las próximas horas se estará realizando la publicación, por región, departamento y municipios, de los prestadores actuales y nuevos que manifestaron de manera escrita, expresa, clara y directa su aceptación de las condiciones técnicas, tarifarias, administrativas y operativas propuestas por el FOMAG.

“Debe quedar claro que, en aquellas regiones, departamentos o municipios donde se presente un cambio de prestador, este se debe única y exclusivamente a que dicho prestador NO quiso disminuir sus utilidades excesivas, aceptando las condiciones razonables que se le ofrecieron. Esta situación nos llevó a decidir entre la estabilidad del FOMAG y las ganancias desproporcionadas del prestador”, dijo el vicepresidente del FOMAG, Aldo Enrique Cadena.