Supersalud exige a EPS lista de prestadores que embargan recursos por presuntos desvíos

Luego de lo revelado por la Unidad Investigativa de Caracol Radio, sobre una nueva modalidad para desviar recursos de la salud a través de mandamientos de pago ordenados por el juez Promiscuo del Circuito de Concordia, Antioquia, a la EPS Asmetsalud, la superintendencia de salud tomó medidas frente al caso.

El ente de inspección y vigilancia solicitó a todas las EPS la lista de prestadores que embargan los recursos de la salud y las presionan, mediante decisiones judiciales, el pago de las deudas acumuladas en vigencias anteriores.

“No se trata de un simple embargo, sino de la afectación del flujo de recursos a toda la red prestadora”, dijo el Superintendente de Salud, Giovanny Rubiano.

De igual forma reiteró a jueces, entidades públicas y privadas, EPS e IPS , la obligación de acatar la normatividad que ampara la inembargabilidad de estos recursos, ya que las medidas judiciales no pueden paralizar el funcionamiento del sistema.

En ese sentido, enfatizó en lo descrito en varias leyes y circulares de entes de control y altas cortes, que resaltan que el principio de inembargabilidad busca garantizar el flujo oportuno de recursos hacia los prestadores del servicio, proteger la sostenibilidad del sistema y asegurar que el interés general prevalezca sobre intereses particulares, evitando que decisiones judiciales o administrativas comprometan el derecho fundamental a la salud.