Crisis en la salud del Cesar: suspensión de servicios afecta a miles de usuarios de la Nueva EPS / Nueva EPS / Colprensa

La crisis del sistema de salud golpea con fuerza al departamento del Cesar. Al menos ocho clínicas suspendieron este 1 de octubre los servicios a los usuarios de la Nueva EPS debido al creciente endeudamiento de la entidad, que impide el pago a especialistas, proveedores y obligaciones tributarias.

Seis de los centros afectados pertenecen al grupo Clínicas Médicos, con sedes en Valledupar, Aguachica y San Juan del Cesar, en La Guajira. A ellos se suma el Instituto Cardiovascular del Cesar, cuya gerente, Marta Socarrás, advirtió que la situación se agravó tras la intervención del Gobierno.

“Antes de la intervención tenía una deuda de 3 mil millones de pesos. Hoy, esa cifra se duplicó y asciende a 6 mil millones, lo que me impide responder a proveedores y garantizar la continuidad del servicio”.

La suspensión ha generado alarma en la población, que teme quedarse sin acceso a la atención médica. En las afueras de la EPS, usuarios manifestaron su inconformidad. “No estoy de acuerdo en que nos quiten la atención. Yo sufro de presión alta, llevo dos meses mal y no sé a dónde acudir”, relató una paciente afectada.

Ante el panorama, la secretaria de Salud del Cesar, Georgina Sánchez, informó que la Nueva EPS ya postuló ante la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) el giro de recursos y confió en que las clínicas retomen el servicio en las próximas horas.

Por ahora, las instituciones médicas solo atienden urgencias vitales. La Procuraduría General de la Nación, en un comunicado, solicitó la adopción de medidas inmediatas para garantizar la continuidad de la atención, advirtiendo que la crisis en el Cesar “no aguanta más” y que son más de 60 mil los usuarios que dependen de esta red de servicios de salud.